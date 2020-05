Reconoce sector empresarial verificaciones de negocios durante contingencia sanitaria

• Detalla Inveamex alcances y objetivos de las inspecciones que realiza en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.



Toluca, Estado de México, .- Integrantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) reconocieron el trabajo que el Gobierno estatal realiza para frenar la propagación del COVID-19.



En videoconferencia con el Director del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), Luis Miguel Sánchez, el Presidente del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, Adolfo Ruiz, apuntó que el cierre de negocios no esenciales es necesario para superar la actual emergencia sanitaria.



’No nos parecían las verificaciones, ahora las queremos todos los días para que puedan cerrar aquellos que siguen abiertos y que lo único que están haciendo es extender el virus, es decir lo que queremos ahora es que cierren porque muchos de nosotros que ya llevamos un mes y medio cerrados estamos cambiando paradigmas’, expresó Ruiz.



Al respecto, el titular del Inveamex destacó que uno de los objetivos de las inspecciones es revisar que los negocios cumplan con las medidas preventivas y de seguridad establecidas en el Acuerdo de salud por la emergencia sanitaria, el cual establece que los giros comerciales no esenciales permanezcan cerrados y que aquellos considerados esenciales cumplan con medidas como el uso de cubrebocas, guantes, desinfectante para el calzado y principalmente respetar la sana distancia.



’Sí estamos trabajando, estamos abiertos para ustedes, si en cualquier giro que ustedes conozcan, alto, mediano o bajo impacto, que está abierto, que está haciendo funciones para las que ahorita no está autorizado a realizar por favor sin dudarlo márcame y en ese momento nosotros vamos a implementar lo más pronto posible la visita para revisar que estos sectores que no estén autorizados no estén haciendo estas funciones’, aseguró Luis Miguel Sánchez.



Durante la reunión encabezada por Gilberto Sauza, Presidente del Concaem, se explicó en qué consisten los operativos de verificación implementados en coordinación con instancias municipales, estatales y federales, así como la Guardia Nacional.



Además, los empresarios pidieron que al concluir la actual contingencia se elabore un protocolo de los procedimientos que deben cumplir tanto la industria como el comercio, a fin de evitar posibles actos de corrupción durante las visitas de verificación.



’Que no dejemos absolutamente nada a la interpretación para evitarnos corrupción y sobre todo terrorismo terminando la pandemia’, puntualizó Gilberto Sauza.



Aseguró que con estas acciones la reactivación económica de los comercios del Estado de México se podrá realizar de mejor manera, una vez que concluya la contingencia sanitaria.