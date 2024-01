Reconoce FGJEM a Chimalhuacán por combate a la violencia de género

Al recibir el reconocimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por las acciones y resultados del Gobierno de Chimalhuacán en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, se comprometió a aplicar más inversiones y acciones para obtener más y mejores resultados.



El reconocimiento le fue entregado durante el acto de dotación de uniformes a elementos de Áreas de Primer Contacto de Violencia de Género y Desaparición que encabezó la propia la Presidenta Flores Jiménez en el Museo Chimaltonalli, en el marco del Día Naranja.



A todas y todos ellos les valoró su cada vez más eficaz atención en estos casos.



La Célula de Búsqueda y Reacción Inmediata recibió 16 uniformes para su personal, en tanto que a la Unidad Especializada para la Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (UEPAVIG) se le dotó de 25 uniformes y a los departamentos de División de Análisis y Contexto y de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia de 5 y 4, respectivamente.



’Seguiremos invirtiendo en su capacitación y equipamiento, de modo que tengan las herramientas necesarias para atender a las víctimas de violencia, tal como lo hemos hecho para quienes laboran en la Dirección de la Mujer y en la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal’, expresó la Presidenta Flores Jiménez minutos antes de entregar uniformes a elementos de las áreas mencionadas.



Enalteció particularmente al personal de la UEPAVIG) y de la Célula de Búsqueda, a quienes anunció además que se les dotará de mejor equipo y condiciones de trabajo en el C4 (Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo) que en breve será inaugurado en el Barrio Tlatel Xochitenco, todo con el fin último de dar más prontos y mejores resultados a la ciudadanía, en este caso, a mujeres y niñas.



En este Centro -dijo- estará también el Grupo de Apoyo Interdisciplinario y en conjunto con otras dependencias del Gobierno Municipal y de la FGJEM, evitarán que las víctimas deban gastar tiempo, dinero y esfuerzo en buscar la ayuda que necesitan de dependencias que están dispersas.



El reconocimiento al Gobierno de Chimalhuacán lo transmitió el Coordinador de Ministerios Públicos de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada Cometida por Particulares, Paulino Cortina Galindo, en representación de Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, Fiscal Central Para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, y de Rogelio Guillermo Rueda, Fiscal Especial para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares de la FGJEM.



Con esta representación, Paulino Cortina valoró particularmente el trabajo de los elementos de la Célula de Búsqueda de Chimalhuacán respecto a personas desaparecidas, pues su trabajo, el primero del cual echa mano la Fiscalía, le ha sido fundamental para obtener buenos resultados.



’Así lo he visto en todo momento. Antes de iniciar una investigación, ellos nos apoyan para hacer el primer recorrido, son los que hacen incluso el primer contacto con las familias y, gracias a su labor, hemos obtenido muy buenos resultados. En virtud de ello, muchas familias regresan contentas a sus hogares, pues de primera mano la Célula les apoyó y localizaron a su familiar. Hemos tenido buen trabajo, buena coordinación y agradezco su apoyo. Ojalá siempre trabajemos en equipo’, enfatizó.



En este contexto, y en el marco del ’Día Naranja’ que se celebra el día 25 de cada mes para concientizar sobre la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres, la Presidenta Xóchitl Flores Jiménez también exhortó a todas las áreas de su gobierno a mantener su compromiso en esta labor, llevando sus servicios a las comunidades más apartadas, en particular aquéllas con mayor incidencia de esta violencia.



’El Día Naranja no es uno más en el calendario: es un recordatorio de nuestra responsabilidad compartida y un llamado a la acción y a la solidaridad para crear un mundo donde el color naranja represente esperanza, no dolor. Comprometámonos todas y todos con esta causa, no sólo hoy, sino todos los días, hasta que la violencia contra las mujeres sea cosa del pasado’, concluyó.