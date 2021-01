Reconocen a Checo Pérez durante emisión del programa en la intimidad del deporte

• Señalan que el piloto mexicano se enfrentará a grandes retos en esta nueva etapa de su carrera deportiva.



Zinacantepec, Estado de México, .- Para reconocer y detallar los logros del piloto mexicano Sergio ’Checo’ Pérez, el programa En la Intimidad del Deporte, que transmite la Secretaría de Cultura y Turismo a través de sus diferentes redes sociales, recibió a expertos del deporte motor, quienes aportaron interesantes puntos de vista al respecto.



En la transmisión que conduce Mario Martínez Tello, estuvieron presentes el comunicador y experto en automovilismo Alfredo Domínguez Muro y el piloto mexiquense Luis Orduña Sánchez.



Domínguez Muro detalló cómo fueron los inicios del piloto mexicano, el trayecto que tuvo que recorrer y cómo se consolidó dentro del automovilismo para llegar a forjar un hombre que lo coloca con los resultados que conocemos y lo llevaron a conseguir un lugar en el equipo Red Bull, donde su principal obstáculo lo encontrará en Max Verstappen, piloto de esta misma escudería.



’Checo lleva prácticamente 10 años en Fórmula 1, no es fácil mantenerse, muchos dicen que es por el apoyo de Telmex, pero tampoco, es por el talento que tiene y todos los pilotos en Fórmula 1 llevan dinero, no es sólo Checo Pérez.



’No es sólo el dinero, tiene que tener apoyo, pero tienes que ser uno de los mejores 20 pilotos del mundo para que te den un auto de esas características, aunque sea el Williams, entonces él ha hecho una excelente carrera, es muy constante, es de los pilotos que mejor cuida las llantas y también es rápido, este año lo demostró con un coche un poco más competitivo de los que había tenido’, declaró Luis Orduña.



El piloto mexiquense consideró que no será sencillo para Pérez adaptarse al Red Bull, al tiempo que el comunicador deportivo señaló los retos a los que ahora se tendrá que enfrentar en su nuevo equipo.



’Lo que hasta el 31 de diciembre fue buena onda para Checo, fue que se metió a los puntos, estuvo dentro de los 10 primeros, quedó en sexto, tiene unas manos extraordinarias, se subió a un Pódium, ganó una carrera. Ahora va ser una obligación y no sólo eso sino que va pelear desde los entrenamientos con su compañero de equipo’, expresó Domínguez Muro.



Acerca de los retos a los que se enfrentará Pérez en esta nueva etapa de su carrera deportiva, los especialistas coincidieron en que puede hacerlo crecer como piloto, pero es muy importante saber manejar la presión para que no sea un factor que juegue en su contra.



’Checo ahora no va demostrar o la hace o se va y Verstappen está contento con la llegada de él, porque las décimas que le faltaban las va a sacar gracias a la presión, pero Checo no va querer ser segundo’, aseveró Alfredo Domínguez.



Luis consideró que por la experiencia y la capacidad que tiene, sobre todo con el automóvil que le proporciona su equipo, Checo Pérez no dejará pasar la oportunidad de pelear por un Campeonato del Mundo.



Para cerrar la charla, los expertos en deporte motor hicieron un recuento de la evolución que ha tenido el automovilismo en México y analizaron por qué el país dejó de tener un crecimiento importante en este deporte.