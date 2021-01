Reconocen empresarios de Acapulco que no aumentó el impuesto del predial

’No hay afectación económica en el pago del predial’, aseguraron integrantes de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional (AHRAT), tras participar en una reunión informativa con la directora de Catastro e Impuesto Predial, Tanya Sámano González.



La funcionaria municipal se ha reunido con diversos grupos sociales para exponerles las modificaciones y beneficios de la nueva Ley de Ingresos avalada por el Cabildo y aprobada por diputados del Congreso del Estado. En esta ocasión respondió dudas a empresarios de la zona tradicional del puerto, quienes quedaron plenamente convencidos de que no hay aumento en el pago del impuesto predial.



Los integrantes de la AHRAT manifestaron su compromiso de respaldar al Gobierno de Acapulco con el pago de sus contribuciones fiscales, para que puedan ser atendidas las necesidades de obras y servicios ante los graves problemas económicos que heredaron administraciones anteriores por millonarios adeudos e intereses que tocan pagar de manera proporcional a la administración municipal que encabeza Adela Román Ocampo.



El dirigente de la AHRAT, Francisco Aguilar Ordóñez, dijo que hablar con la arquitecta Tanya Sámano le permite ’descubrir todo aquello que nosotros no conocemos con la base gravable, como es la explicación de cómo se cobra el impuesto. Nos aclaró bien todo y la verdad es que nos vamos complacidos porque se nos aclaró muy bien todo’.



Indicó que en una reunión previa, la alcaldesa Adela Román se comprometió a no afectar la economía con las actualizaciones de la base gravable, acatando la reforma constitucional que faculta a los Ayuntamientos actualizar sus padrones de contribuyentes y de valores de terrenos baldíos, casas, departamentos y residencias, para ello se disminuyó del 12 al 3.9 la tasa al millar en Acapulco, como resultado el pago es similar al realizado el año pasado, proceso que explicó Tanya Sámano y los dejó satisfechos.



Mientras que el empresario hotelero Carlos Gabriel Díaz Barba comentó que ’nos explicaron que el nuevo pago del predial no nos afecta económicamente, hubo cambios solamente en las bases y en la tasa, pero en lo económico no va a haber ningún cambio, lo que no va a afectar a nuestra economía’.



Añadió que, con ley en mano, Tanya Sámano nos explicó cuáles son los beneficios y cuáles son todas las características de la nueva ley aplicable en 2021, dejando en claro que el cobro a los contribuyentes será el mismo que el año pasado.



La directora de Catastro e Impuesto Predial exhortó a la ciudadanía a que soliciten una explicación informativa sobre el tema para que despejen sus dudas, dejando en claro que el Gobierno Municipal coadyuva con la economía de la sociedad.



La funcionaria precisó finalmente que hay quienes pagaban sobre la base de terrenos baldíos y no declararon nuevas construcciones realizadas en años recientes, en estos casos sí se refleja un incremento sustentado en los valores actuales.