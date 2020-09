Reconocen especialistas la política de inclusión social de la UAGro

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, señaló que en el ámbito de inclusión social pasaron de atender a 2 mil a 14 mil estudiantes indígenas, y abrió dos carreras en la región de la Montaña, en los últimos siete años que van de su rectorado.



Al participar como moderador en el panel denominado Hacia una política de institucionalización del medio educativo inclusivo de la UAGro, refirió que la Universidad ha retomado como una estrategia política y prioritaria la inclusión social.



Sostuvo que la UAGro ha retomado este programa para atender y escuchar las necesidades de los jóvenes estudiantes con alguna discapacidad o que son parte de grupos vulnerables con preferencias sexuales distintas o grupos originarios.



Refirió que la UAGro pasó en los últimos siete años de atender a 2 mil estudiantes indígenas y ahora atiende a 14 mil estudiantes y de incluir las carreras superiores en Ingeniería de los Alimentos y Nutrición, en la región de la Montaña.



Precisó que es necesario generar condiciones, empoderar a los jóvenes indígenas para que ellos lleven a sus comunidades sus conocimientos y contribuyan con el desarrollo de su población, y como ejemplo indicó que en Medicina había cinco estudiantes indígenas y hoy son 180 los que están en la Montaña haciendo su servicio social y algunos más ya trabajan en algún área de la salud en aquella región.



Raúl Valdez Cruz, jefe de atención a los derechos de las personas con discapacidad de la CNDH, recordó que en junio del 2011 se realizó una reforma constitucional ’trascendental’ en el Sistema Jurídico Mexicano, en la vida pública del país, y que el estado ya ’reconoce los derechos, desde que la persona nace ya tiene derechos’.



Asimismo, citó que la obligación de velar por los derechos no es solamente del sistema judicial, sino que ya abarca a la gestión pública. ’La educación es un bien público, y el estado está obligado a ejercer, promover y garantizar los derechos, entre ellos el de la educación hasta el nivel superior’.



Por su parte, el rector se comprometió a continuar con la atención a los grupos vulnerables y recordó que la institución participó en el reconocimiento de género de un estudiante, ’que no encontraba este apoyo en casa’.



José Cárdenas Cavazos, fundador del modelo de Educación Incluyente en México, sostuvo que implementar el programa de inclusión lleva mucho tiempo y son etapas que deben irse incorporando en todos los niveles educativos.



El investigador aplaudió que la UAGro se haya sumado a este proceso que conlleva a la participación de padres de familias y trabajadores en diversos cursos o talleres.



Patricia Claudia Brogna, investigadora de la UNAM, destacó que el enorme desafío que representa la llegada de personas con discapacidad a las diferentes universidades deja en evidencia que estas no estaban preparadas para eso.



La doctora en Ciencias Políticas y Sociales consideró necesario que las Universidades elaboren un diagnóstico respecto a las carreras que son del interés del sector vulnerable, un diagnóstico sobre sus propias capacidades, un análisis de brecha. En este conversatorio también participó la investigadora en el tema de inclusión social, Ofelia Torres Acosta.