Reconocen talento de Rolando Rosas en la Feria Internacional del Libro Estado de México

Toluca, Estado de México, .- Por medio de las redes sociales de la Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM), se llevó a cabo el homenaje a Rolando Rosas Galicia, para reconocer la vida y obra de este escritor, poeta y cronista.



’Rolando se ha hecho constantemente con publicaciones, con premios literarios muy profesionalmente desde el año 1984, en la Universidad Autónoma Chapingo y es ahí donde Rolando ha realizado una gran labor de profesor, la docencia se le da muy bien desde sus primeros años, él siempre dice orgullosamente ’yo soy profesor normalista’ y lo ha hecho muy bien durante unas cuantas décadas’, dijo Eduardo Villegas al realizar una semblanza del reconocido poeta.



Por su parte, Emiliano Pérez refirió que ’Perversa flor, Pájaro en mano, Ojo por hoja, Calibrar el tiempo, Vagar entre sombras, son algunos de los títulos que Rolando ha ido enhebrando como versos o relatos atrincados en un espacio y tiempo que perpetúan en la memoria y ganan un espacio en la cultura culta aunque de la periferia provengan y de ella extraigan la materia que le da ser’.



Más adelante Mauricio Carrera en una breve lectura, dedicó unas palabras a Rolando Rosas Galicia, con cariño y reflexión acompañó sus líneas, donde la amistad y la poesía se sinceran en el abrazo y la admiración.



’Rolando Rosas Galicia es, sin duda, uno de nuestros mejores poetas, no ahondaremos aquí en las lamentables causas que han hecho que su trabajo poético no tenga mayores resonancias, nuestra pequeña República de las letras es mezquina y a ratos aplaude más al de las relaciones públicas que al que se dedica en cuerpo y alma a escribir buenos versos.



’Su poesía no es fácil, no lo es para quien busca el adorno o los garigoleos facilones o cursis, de la escritura o de la vida, a Rolando Rosas no le interesa lo bonito, le interesa lo real, su poesía habla de la comezón que nos ataca, de la víbora de dos cabezas, del rencor al otro día del sexo y donde todo muere hasta las ganas del amor’, comentó Mauricio.



No podía faltar la participación del homenajeado, donde aprovechó el espacio para agradecer a quienes hicieron posible este reconocimiento a su labor y a sus compañeros y público presentes aunque fuera de manera digital, posteriormente leyó algunos poemas referentes al lugar de donde él proviene.



