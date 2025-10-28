Reconocen a médicos tradicionales durante ceremonia del primer año de la gubernatura estatal indígena

Aztlán, Teotihuacán.-Entre ofrendas a la madre tierra, sonidos característicos del caracol de mar, concheros, tambores, flautas de barro, sonajas nativas e incienso de copal, la Gubernatura Indígena del Estado de México, liderada por José Neri Ortega Blancas, celebró su primer aniversario y efectuó la ceremonia para la entrega de reconocimientos a médicos herbolarios o tradicionales, conocidos coloquialmente como ’curanderos’,







’De acuerdo a la nueva ley, relacionada a los pueblos indígenas donde se nos brinda la autonomía para conservar la medicina, nuestras tradiciones y toda nuestra cultura y como gobernadores tanto nacional como del estado de México, consideramos que tenemos esta facultad de entregar reconocimientos a todos nuestros hermanos que se dedican a la medicina tradicional alternativa y también a la medicina energética, que se ha venido perdiendo a través de los tiempos, por eso es que nos atrevemos a hacer esto, porque nuestra gente merece ser reconocida públicamente, ante todas las instancias, el país y el mundo entero’, señaló el gobernador estatal indígena.

Así, Ortega Blancas, junto con su esposa Araceli Álvarez Rivera Gobernadora Indígena del Estado de México y Román Adalberto Juárez López Gobernador Nacional Indígena, entregaron once nombramientos honoríficos por el uso y preservación de la medicina tradicional y ancestral a los siguientes compañeros indígenas: abuela Yolanda, Verónica Elizabeth Rojas Muñoz, Víctor López Osorio, Ignacia Espinoza Soto, Totanantzin Patricia Vera Rangel, María Concepción Ibarra Castro, Francisco Velázquez Salgado, Víctor Hugo López Cortés, Julio César Mena Hernández, Yahir Salvador Aguilar y Gabino Orlando García.

De igual forma, entregaron un presente a la magistrada de la sala de los Pueblos Indígenas Erika Icela Castillo Vega, así como a la subsecretaria de Cultura y Turismo del Estado de México Fátima Olivares Torres, en representación de la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez, quien expresó que el gobierno estatal está trabajando junto a estas organizaciones para proteger a las personas que son guardianes de nuestra cultura y de nuestra identidad a través de los programas federales y estatales.



’ Sabemos que la gobernadora mexiquense Delfina Gómez tiene muy presente a todas las mujeres y hombres de los cinco pueblos originarios (mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica), que tiene el estado de México, apoyándolos con el programa ’manos mágicas’, para fortalecer a los artesanos que mantienen la elaboración de estos productos con materiales naturales así como técnicas y procesos antiguos’, detalló Olivares Torres.

Por su parte, la magistrada Erika Icela Castillo, perteneciente a la sala de Asuntos Indígenas, manifestó que la justicia intercultural en el estado de México, está apenas naciendo, pero desde el poder judicial tienen toda la intención de visibilizar a nuestros hermanos de los pueblos originarios, pero sobre todo de brindar la atención con dignidad, con calidad humana y de estar al pendiente de que si no hablan español, tengan un intérprete de su lengua materna, porque lo esencial en el proceso de justicia es la comunicación.



’Desde el Poder Judicial, tenemos convenios de colaboración con la Universidad Intercultural, ellos nos proporcionan intérpretes, así como con la Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes de Lenguas Maternas, sería interesante que personas que hablan alguna lengua materna, se conviertan en profesionistas con conocimientos jurídicos o que dentro de las facultades de Derecho, los alumnos aprendan lenguas originarias, apuntó la magistrada.

Por último, el poseedor del bastón de mando en la entidad mexiquense, compartió que el origen del escudo de la Gubernatura de los Pueblos Indígenas, Afromexicanos, Mexiquenses, Pluriétnicos, fue diseñado por su hijo mayor, quien desafortunadamente falleció, pero fue él quien inició el rescate y lucha de los pueblos originarios, por eso hoy en su honor, hace un llamado para que estos pueblos despierten y se unifiquen.

’El creador nada más me lo prestó un tiempo y se lo llevó, no estoy enojado, estoy agradecido, porque a través de la muerte, nosotros reconocemos el poco tiempo que tenemos en esta vida, sabemos que somos pasajeros en esta tierra y como dicen los abuelos y las abuelas, somos polvo de estrellas’, sólo pido que se escape del cielo un poco y baje a darnos un abrazo, externó con voz quebrada el jefe José Neri.

Durante este primer año de la gubernatura indígena, se han fortalecido las estructuras a través de las secretarías, los grupos de danza, las escuelas de conocimiento y de los jefes de bastón de mando elegidos en asambleas, para servir y preservar sus tradiciones en cada una de sus comunidades y hoy se encuentran presentes en municipios como Otumba, Axapusco, Nopaltepec, Acolman, Tepetlaoxtoc, Tecamac, entre otros, para defender los derechos colectivos, territoriales en armonía con la madre tierra.