Reconocimiento a Héctor Astudillo por sus acciones para seguridad

*Obras para Chilpancingo, anuncia Toño Gaspar



Merecidos son los reconocimientos que el gobierno federal ha hecho a las tareas que realiza el gobernador Héctor Astudillo Flores.

A la coordinación que tiene con el gobierno federal y los gobiernos municipales en la atención a la población por la pandemia del Covid-19, y también por los trabajos relacionados por la Seguridad.

Ambas acciones ’están funcionando cada día mejor’, y ’se han convertido en el eje operativo de la estrategia nacional para el Gobierno de México’, señaló el titular de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con Entidades Federativas y Regiones, Jesús Valencia Guzmán.

El funcionario agradeció la manera en que funciona la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Estatal y regionales, y resaltó el esfuerzo ’que usted Gobernador Héctor Astudillo, está haciendo para coordinar estas mesas.’

’Ha sido fundamental y sin duda para nosotros se ha convertido en el eje operativo de la estrategia, no solo de la contingencia sino de la propia estrategia Nacional de Seguridad", puntualizó Valencia Guzmán del Gobierno de México.

Al presidir la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y en videoconferencia con el Gabinete de Seguridad Federal, el trabajo del Gobernador Héctor Astudillo Flores, también fue reconocido por el Subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Berdeja, quien señaló que el despliegue en Guerrero ha logrado reducir de manera sostenida los delitos de mayor impacto, ha evitado saqueos y ha atendido de manera positiva a los diferentes grupos sociales, por lo que se mantendrá la coordinación en relación a los temas de Seguridad entre la Federación y el Estado.

Y es que no solo son acciones de seguridad pública, sino que se atienden y ha resuelto el incremento de camas en los hospitales, así como nuevos respiradores, con lo que ya se vuelve a tener disposición para encamar a nuevos enfermos por Covid-19.

También se ha diseñado el regreso a las actividades cotidianas, no para el día primero de junio, sino para el 15 del mismo mes, por lo que en Guerrero el Quédate en Casa de prorroga quince días más.

Entre las actividades urgentes que también se ha atendido y que tiene que ver con la seguridad alimentaria es la entrega de fertilizante, que se realiza con el apoyo de la Guardia Nacional, corporación que apoya también con la vigilancia de hospitales de nivel Federal.

Astudillo Flores, insistió en considerar la permanencia del Fondo Nacional de Desastres como un tema importante para el país, pues seguirá lloviendo, temblando y el FONDEN ha sido necesario para enfrentar la reconstrucción por esos desastres.

La puesta en operación de la unidad Covid en Iguala es la mejor muestra de la coordinación existente entre gobierno federal, estatal y municipales. A lo que se agrega la sociedad civil y empresarial, como la minera Media Luna.

Gracias a la cooperación de varios presidentes municipales, como el de Cocula, Copalillo, Taxco, Huitzuco, Tepecoacuilco, e Iguala, se logró este espacio para atender a la población de esos municipios, con 40 camas: 20 para terapia intensiva y 20 para internamiento.

Sin duda, son ejemplos que se deben replicar en otras regiones para facilitar la atención a futuros enfermos de Covid-19.

OBRAS PARA CHILPANCINGO

Un importante paquete de obras se anuncia para la capital, con la coordinación de la administración de Antonio Gaspar, la Federación y Sedatu Guerrero.

Como resultado de las gestiones del edil capitalino ante el gobierno federal, se planea rescatar espacios públicos para mejoramiento de la capital y reactivar la economía del municipio.

Para esto, el alcalde capitalino informó que el gobierno de México está seleccionando las obras que entrarán en el proyecto estratégico de mejoramiento urbano en Chilpancingo, el cual se realizarán a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), lo que representará trabajo y desarrollo para la capital.

Gaspar Beltrán sostuvo que la elección de obras se está realizando con base a las 1700 solicitudes de obras públicas inscritas dentro de la Secretaría de Planeacion y Presupuesto que dirige María de los Ángeles Vázquez Pastor.

De todas ellas, se tomarán en cuenta 45 proyectos, y basado en el techo presupuestal de la Federación se realizará la elección.

Vazquez Pastor sostuvo que este proyecto está dirigido al rescate de espacios públicos y en Chilpancingo se está contemplando los parques más deteriorados del municipio, dentro del polígono establecido por la Federación, para regresar sitios públicos saludables a la gente.

Por lo que comentó que el miércoles anterior se visitaron siete de ellos, entre los que destacan el Margarita Maza de Juárez, el de la zona Industrial, el de la colonia Bugambilias, López Portillo, SEDUE, Flores Magón y del PRI, todos ellos respondiendo a las solicitudes de los presidentes de colonias.

La funcionaria, comentó que se están realizando visitas físicas, con el acompañamiento del enlace federal social, Miguel Alberto Romero, las cuales consisten en la observación y realización de planos y fotografías con drones para verificar el área, con la finalidad de ver las condiciones reales de las colonias.