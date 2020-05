Reconocimientos a miembros del sector salud (1)

Las condecoraciones son una forma de reconocer a una persona por su destacada intervención en determinadas circunstancias; en caso de guerra se otorgan a quienes han realizado alguna acción heroica o por su relevante acción en combate.

Actualmente se vive literalmente una guerra global en contra de la pandemia por Covid-19 y nadie lo puede negar, ya que en esa confrontación diariamente en todo el mundo mueren miles de personas contagiadas, mientras que en un frente personal médico se dedica a salvar el mayor número posible de vidas y, en otro, científicos e investigadores trabajan para desarrollar no solamente una cura, también una vacuna que prevenga esa enfermedad.

Regularmente las condecoraciones se otorgan por hechos extraordinarios durante las confrontaciones bélicas, pero en el bando ganador se entregaban masivamente una vez concluida la guerra e, incluso, hasta se construyen monumentos conmemorativos.

En el caso de México, donde todavía no se ha logrado controlar el avance del coronavirus, el semáforo sanitario se mantiene en color rojo, su fase más alta, es decir es vigente la confrontación contra el coronavirus, pero el gobierno federal ya planea entregar reconocimientos al personal médico nacional: la condecoración Miguel Hidalgo.

Serían cuatro condecoraciones con varios montos de recompensa: en grado Collar, la más alta, correspondería por actos heroicos de difícil repetición, con medalla y cien mil pesos y los 58 ganadores serán electos por pacientes recuperados; en grado Cruz, por conducta destacadamente ejemplar, con insignia y 50 mil pesos, donde los 500 ganadores serán elegidos por personal de salud de su mismo equipo.

En grado Banda, por méritos distinguidos y conducta ejemplar, donde a mil elegidos se les entregarían 30 mil pesos y serían designados por las instituciones donde trabajaron; y grado Placa, para siete mil 500 equipos Covid-19 destacados de hospitales reconvertidos. En total se pretende condecorar a más de ocho mil integrantes del personal de salud, con una inversión de 250 millones de pesos, los cuales han sido donados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, recursos recuperados de delitos contra la salud y por actos corrupción.

La pretensión de reconocer y premiar a integrantes del sector médico no tiene nada de malo, al contrario debe reconocerse que como se les ha calificado recientemente, son héroes sin capa, pero hay una serie de observaciones acerca de este proyecto las cuales serán detalladas en la entrega de mañana.



