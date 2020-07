¿Reconoció IMCO a Hidalgo por medidas durante pandemia? fue Fake News

Medios locales en Hidalgo, coordinados como si se tratase de una orquesta, informaron que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) había reconocido al gobierno de Hidalgo por las medidas tomadas durante la pandemia: fue una noticia falsa (Fake News).



Quien afirma que Hidalgo cumple con todas las medidas fundamentales de apoyo para familia y empresas que señala el IMCO, es quien firma la nota, en función de los datos consultables en el micrositio ’Mapa de las medidas económicas ante la pandemia COVID-19’ elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).



Pero existe un problema metodológico fundamental.



El tablero elaborado por el mapa del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE monitorea las medidas tomadas por todas y cada una de las entidades federativas: no pondera, no rankea y no proporciona criterios para saber cuáles son adecuadas o necesarias, simplemente informa las que existen -sin decir si faltan o hubieron de más-.



En el caso del IMCO, la institución presentó recientemente el Índice de Competitividad Estatal 2020 en la que Hidalgo es una de las 16 entidades que no pudo destacar en nada, por lo que no fue considerada competitiva. Sólo se refirió a la entidad como una que no había obtenido ’medallas’ en su nueva metodología de medir la competitividad.



Posteriormente, IMCO informó que las entidades que resultaron competitivas, las 16 donde no se encuentra Hidalgo, son aquellas que tenían mayores fortalezas para afrontar los estragos de COVID, poco más.



El documento ’COVID-19: ¿Qué hacen los gobiernos estatales ante la crisis?’ que es al que refiere la nota encuentra dos particularidades:



No reconoce la actividad de ninguna entidad en particular, porque nunca estableció criterios de cumplimiento ni mostró tampoco medidas ’ejemplo’.



Sobre las medidas tomadas, sí que Hidalgo aparece en la posición 7 nacional con 16 medidas implementadas, pero como se dijo un párrafo antes, no existen criterios de cumplimiento.



Hubo 371 acciones medidas, donde 13 entidades estuvieron por encima de la media (12 y más). Las entidades que más medidas implementaron fueron Yucatán, Puebla y Campeche, con 33, 21 y 20 respectivamente. Las de menos fueron Chiapas, Tabasco y Tamaulipas, con 2, 2 y 3 para cada una, en ese orden.



Así como IMCO no reconoció a entidad alguna, tampoco condenó a otras.