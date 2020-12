Recordemos a Ilustres Mexican@s del Arte, la Política y la Literatura

URGE CONVENCER A LA GENTE QUE NO SALGA DE CASA, SI LO HACE NO OMITA EL CUBREBOCAS Y LA SANA DISTANCIA

En este hermoso país, pese a la pandemia, las inundaciones y la política-administrativa que vivimos, no se debe olvidar a las mexicanas y a los mexicanos que lo han colocado en los pináculos, dentro y fuera de nuestras fronteras, de la literatura, la música, el arte pictórico y la política. En mis archivos encontré que en 3 de diciembre, de diferentes años, hay personajes que destacaron en sus funciones privadas y públicas. Hoy, he de comentar en torno a cinco de ellos.

ARC, MILITAR Y ESTADISTA

Tuve la fortuna de ser reportero suplente en la ’fuente’ de la Presidencia de la República en los dos últimos años de don Adolfo Ruiz Cortines, el último presidente que participó en el movimiento armado de 1910 y a los 25 años se retiró el Ejército Mexicano con el grado de mayor. Uno de los ocho veracruzanos que han ocupado el más alto cargo de la administración pública. Nació el 30 de diciembre de 1890 (Manuel Ávila Camacho fue el último mandatario nacido en el Siglo XIX, 1897).

Adolfo Tomás, eran sus nombres, entra a la función pública en 1935 como Oficial Mayor del Departamento del Distrito Federal. El general Lázaro Cárdenas era el presidente y el jefe del DDF, Cosme Hinojosa Paredes. Años atrás don Adolfo fue secretario particular del general Jacinto B. Treviño y después su tarea fue recuperar ’el tesoro nacional’ que llevaba don Venustiano Carranza, hacia Veracruz, cuando fue asesinado. Al asumir la presidencia Adolfo de la Huerta, su tocayo le rindió cuentas del dinero recuperado. No faltaba ni un centavo, se documentó.

Pues, bien este veracruzano porteño murió el lunes 3 de diciembre de 1973, en donde vio la primera luz. Fue diputado federal, gobernador de Veracruz. Oficial Mayor y secretario de Gobernación. ’El Viejito’, en octubre de 1951 rindió protesta como candidato presidencial del PRI. Contaba 62 años de edad al comenzar su gobierno. Terminó su mandato, no volvió a actuar en política ni anduvo haciendo declaraciones. Murió a los 83 años.

Apasionado para jugar domino. El último veracruzano presidente y también a él le tocó cerrar las giras presidenciales en ferrocarril, ’El Águila Azteca’, que puede ser visitado en el Museo de la Comisión Federal de Electricidad, en el Bosque de Chapultepec, 2ª Sección. No era por austeridad ni miedo a los aviones que usará el ferrocarril, sino por una tradición.

A dos años de iniciado su mandato se produjo una fuerte devaluación del peso frente al dólar. De 8.65 pesos pasó a 12.50 y se comentaba que don Adolfo sufrió mucho al darse esa noticia. En el sexenio se otorgó la igualdad ciudadana a la mujer y fue electa la primera diputada federal, Aurora Jiménez de Palacios, nayarita que representó a uno de los dos distritos de Baja California que le correspondían al dejar de ser Territorio y pasar a ser el Estado 29.

Los lemas principales de su campaña y gobierno fueron ’Al Trabajo Fecundo y Creador’ y ’La Marcha al Mar’. En el gabinete ruizcortinista figuraron tres posteriores presidentes: Adolfo López Mateos, secretario del Trabajo y Previsión Social; Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, oficiales mayores en Gobernación y en la SEP, respectivamente. ARC está considerado como un gran estadista y en su equipo también destacó mi gran amigo, el licenciado Humberto Romero Pérez, quien se consagraría al lado de López Mateos.

1ª LITERATA ACADÉMICA

Transcurrieron 99 años para que una mujer ocupara un sitial de la Academia Mexicana de la Lengua y ella fue la teziutleca María del Carmen Millán Acevedo que llegó a este mundo el 3 de diciembre de 1934. Después de ella, otras 8 han formado parte de esa institución. La Academia fue fundada en septiembre de 1875 y su primer titular fue el madrileño José María Bassoco de los Heros y el segundo, en 1877, el abogado, poeta y escritor poblano Alejandro Arango y Escandón.

Esta poblana realizó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria 1, obteniendo los títulos de licenciada, maestra y doctora en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM. Dedicó toda su vida a impartir cátedra en las aulas universitarias, en la Escuela Nacional para Bibliotecarios y Archivistas, en escuelas secundarias y fue funcionaria en la Secretaría de Educación Pública. Además en diferentes etapas fue invitada a impartir cursos sobre literatura en Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra y Alemania. Dirigió con mucho éxito Radio Educación.

Para estudiar a fondo sobre la literatura nacional, hay que consultar el libro ’Literatura Mexicana’, editado después del 6 de julio de 1962 cuando María del Carmen presentó su tesis con ese título para obtener el grado de doctora en letras. Van 16 ediciones de esa tesis-libro. Sus sinodales fueron: Agustín Yáñez Delgadillo, José Rojas Garcidueñas, Ermilo Abreu Gómez y Manuel Alcalá, destacados intelectuales universitarios. La maestra Millán murió en la Ciudad de México, en 1982.

LA PINTORA MARÍA IZQUIERDO

Es una de las ocho mujeres inhumadas en la Rotonda de las Personas Ilustres, en la Ciudad de México, se llamó María Cenobia Izquierdo Gutiérrez, pintora internacionalmente conocida como María Izquierdo, originaria de San Juan de los Lagos, Jalisco. Casada con el militar Cándido Posadas y madre de 3 hijos. Muy joven expuso su obra en el Metropolitan Museum of Art, de Nueva York, y su primera exposición en México fue en el Palacio de Bellas Artes.

María realizó estudios en la Antigua Academia de San Carlos y ahí conoció al artista que influiría mucho en su desarrollo profesional, el maestro Rufino Tamayo. La artista comenzó en 1917, a los 15 años de edad, a pintar retratos, siguiendo con bodegones, paisajes, para adentrarse después en el surrealismo. Desde sus inicios las críticas a sus obras fueron muy halagadoras y la joven se empeñó en superarse. Fue clasificada como feminista ’porque en sus obras muestra a la mujer como figura protagónica’.

En una etapa de su vida artística inició los bocetos para pintar un mural en el edificio del Departamento del Distrito Federal. Ya era una pintora reconocida, pero David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, hablaron con el jefe del DDF, don Javier Rojo Gómez, para decirle que María no era la indicada para hacer el mural y la jalisciense denunció los hechos, pero no tuvo eco. Todo quedó en bocetos que, aseguran, aún se conservan. María murió el 3 de diciembre de 1955.

’SOY DE ZAPOTLÁN EL GRANDE’

En los estudios de Radio ABC Internacional conocí al controvertido, polémico y extraodinario Juan José Arreola Zúñiga. Colaboraba con sus comentarios, a invitación de la dueña, la gran Tere Vale. Se cumplieron el pasado día 3, 19 años de que el jalisciense dejó este mundo, después ser actor de radionovelas (en la XEQ), de escribir argumentos para películas del cine mexicano, articulista y editor. Sus primeros estudios los cursó en una escuela de monjas franciscanas y le tocó vivir la llamada ’Guerra Cristera’ en los finales de los años veinte del siglo pasado. Era un joven que desde su infancia demostró vocación por la literatura. Había leído a los grandes autores extranjeros y mexicanos, a los 15 años de edad.

Cuando le preguntaban su lugar de origen, decía con mucho orgullo ’Soy de Zapotlán El Grande’, municipio no muy distante de Guadalajara y que ahora es conocido como Ciudad Guzmán. Bueno, pero, como el comercial, esa es otra historia. Don Juan José empezó a trabajar en una imprenta y se convirtió, además, en encuadernador fino. Pero, era otra su meta y viajó a la Capital del País para ingresar a la Escuela Teatral de Bellas Artes, colocándose como actor en las radionovelas que transmitía la XEQ. Sin embargo deseaba progresar, no estaba conforme con lo que hacía. Escribió su primer libro, ’Hizo el bien mientras vivió’. En una revista tapatía publicó su primer cuento, ’Sueño de Navidad’.

Como traductor y corrector se desempeñó en el Fondo de Cultura Económica. Redactó artículos para el diario El Occidental, de Guadalajara. Apoyado por la UNAM promovió exitosamente la Poesía en Voz Alta, a efecto de volver a los orígenes del teatro de poesía hablado, acompañado de músicos y grupos corales. Estuvo casado durante 61 con doña Sara Sánchez, padres de Orso, Claudia y Fuensanta, quienes les regalaron seis nietos.

INOLVIDABLE CAMPECHANO

Don Rafael Rodríguez Barrera fue un político non, con sensibilidad y trato humano pocas veces visto en un funcionario público que pecó de honesto, mereciendo además un reconocimiento, de la colonia judía en México, por su brillante misión diplomática en Israel. En algún momento estuvo en la mente de Miguel de la Madrid proponer al distinguido campechano para que el PRI lo postulara a la Presidencia de la República. Hace nueve años, un 3 de diciembre, un mal cardíaco cortó su vida y perdura su patriótico ejemplo, de servidor público, entre quienes colaboramos con él y llegamos a gozar de su amistad.

’El Xel’ (El Chel) como cariñosamente lo llamaban sus familiares, sus paisanos, sus amigos y los políticos, comenzó su carrera muy joven al ser director de policía y tránsito en Campeche, presidente municipal de la capital campechana, legislador federal, gobernador de la entidad. Su capacidad conciliatoria lo llevó a ser dirigente nacional del PRI, después de ocupar diversos cargos en el mismo. Siendo diputado Rodríguez Barrera pronunció el discurso para recibir al presidente Salvador Allende, en 1972, y precisamente el 2 de diciembre ese año el chileno visitó la Universidad de Guadalajara.

Fue subsecretario de Organización primero, después de Asuntos Agrarios y el presidente Miguel de la Madrid lo nombró Secretario de la Reforma Agraria, cuando el ingeniero Luis Martínez Villicaña fue electo gobernador de Michoacán. Correspondió al abogado campechano informar al presidente colimense, en un acto celebrado en Los Pinos, en noviembre de 1988, que el reparto agrario había terminado.

Desde esta líneas un saludo afectuoso para la profesora Socorrito Cabrera y sus hijos, el doctor Rafael, los notarios públicos Cristina y Oscar y el ingeniero Carlos, todos de apellidos Rodríguez Cabrera. Igual para el doctor Jorge Gómez de Silva y Cano, colaborador del ’Chel’ y muy cercano a la familia Rodríguez Cabrera.

P.D. Hace 67 años en un hospital de Los Ángeles, California, falleció el charro cantor, actor y exalumno del H. Colegio Militar, Jorge Negrete (Jorge Alberto Negrete Moreno), a los 42 años de edad, casado con la superguapa sonorense María Félix (María de los Ángeles Félix Güereña). Era el 5 de diciembre de 1953 y más de diez mil [email protected] llegaron al entonces Puerto Aéreo Central para recibir al artista guanajuatense de nacimiento. El líder de la ANDA murió a consecuencia de una hepatitis C que tuvo desde joven. Sus restos están en Panteón Jardín, en la Capital del País….El 5 de diciembre de 1938 fue firmado el Estatuto Jurídico que dio origen a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FSTSE, que ha tenido 28 dirigentes, siendo Joel Ayala Almeida el más nefasto durante los 22 años, consecutivos, que llevaba al frente de una debilitada federación sindical. Los 27 restantes cumplieron su mandato de tres años entre ellos Alfonso Martínez Domínguez y ’El Colorado’ Rómulo Sánchez Mireles.

