Recorre Evelyn Salgado calles y comercios de Iguala; le refrendan su respaldo para ganar la gubernatura

En un recorrido por las principales calles y comercios de Iguala, la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, fue arropada por militantes y simpatizantes de Morena, donde manifestó que el pueblo no se equivoca y que el próximo seis de junio la transformación será una realidad en la entidad.



La abanderada morenista saludó a los ciudadanos y casa por casa, comercio por comercio, comentó que no ’fallará’ y que defenderá los preceptos de Morena: ’Yo no mentiré, no robaré y tampoco traicionaré al pueblo guerrerense’, acotó.



Evelyn Salgado, acompañada de liderazgos sociales, dirigentes empresariales y la ciudadanía en general, quienes abarrotaron las calles de Iguala para promoverla, dijo que hará un gobierno honesto, transparente y que sea ejemplo de desarrollo a nivel nacional e internacional.



También, Evelyn Salgado recibió el apoyo de la presidenta de Morenas Guerrero, Marisol Bazán Fernández, quien mencionó que ’Evelyn representa los ideales de la lucha de izquierda y de Morena, pero sobre todo del empoderamiento de las mujeres que no sólo han cambiado la política, sino que han transformado su entorno y han instaurado la mejor forma de gobernar, sin influyentismo, sin corrupción y con sensibilidad para con las familias más pobres’, indicó.



’Viva Morenas Guerrero’, exclamó la candidata a la gubernatura, quien se dijo a favor de la lucha feminista y de la equidad de género para sacar adelante los grandes rezagos del estado, manifestó.



En el evento, también estuvieron el árbitro profesional Adalid Maganda Villalva; el presidente de Morena en el estado, Marcial Rodríguez Saldaña; el alcalde de Iguala, Antonio Jaimes, entre otros invitados.