Recorre Evodio la Costa Grande con las Caravanas Evoluciona; ya son 65 mil familias beneficiadas

Más de 3 mil familias de Zihuatanejo, Petatlán, Tecpan, Atoyac y Coyuca de Benítez, acudieron a las Caravanas Evoluciona que el pasado fin de semana recorrieron la Costa Grande guerrerense.



Tras estas actividades el dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, dijo que en este momento se trata de ayudar a la economía familiar por la crisis derivada del COVID19 y que ha afectado a todos, puntualizó que con esta ya son 6 las regiones que visita y que sólo le queda pendiente la Montaña.



Recalcó que ’son momentos de solidaridad’ y que no existe ningún compromiso político de parte de la población, ’venimos a ayudar de corazón en este momento que más se necesita.’ Agregó que con esta gira de trabajo ya son casi 65 mil familias beneficiadas con productos de la canasta básica, insumos y consultas médicas gratuitas, pipas con agua, insumos del campo y sanitarios.



Velázquez Aguirre criticó a los políticos que no han salido a ayudar a la gente, ’yo veo políticos escondidos, con miedo, nada más los veo en las redes sociales. Yo estoy haciendo mi labor, son momentos de ayudar, de sumar, en mi caso hay algunos que me critican esta parte, bienvenida la crítica, pero lo he dicho, prefiero que me critiquen por hacer que por no hacer.’



En entrevista con medios, sobre los temas políticos y el inicio del proceso electoral, el exalcalde porteño afirmó que él está fortaleciendo a su partido con estas actividades de las Caravanas que recorrerán todo Guerrero, ’después miraremos cuando vengan las campañas qué es lo que se va a hacer, pero ahorita estamos ayudando sin distingos partidarios.’



Puntualizó que en este momento ’el PRD existe, vive y será un partido protagonista sin lugar a dudas. Es un partido que tiene no solamente historia, representa más de 30 años de lucha, los que se fueron se fueron y no es un tema de expulsión, pero nosotros ya renovamos un padrón con 200 mil nuevos afiliados auditados por el INE.’ Afirmó que mientras en el PRD hay en este momento un acuerdo de unidad, en Morena ’están en el pleito todos los días para ocupar el poder por encima de todos.’



De la alianza con el PRI dijo que el PRD debe primero tomar en cuenta a su militancia, ’se bene hacer una serie de consultas, para poder hacer en los próximos días un planteamiento serio de sí hay o no posibilidades de que el PRD camine con partidos como el PRI, no nos vamos a equivocar.’



Finalmente, Evodio Velázquez informó que en estas actividades lo acompañaron su esposa, la diputada local perredista Perla Edith Martínez; el exalcalde de Zihuatanejo Amador Campos Aburto; el regidor de Petatlán Juan Carlos Galeana; el regidor de Coyuca Gilberto Vargas y el regidor azuetense Amador Campos.