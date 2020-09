Recorre Igor Aguirre la zona rural de Acapulco; beneficia a más de 900 habitantes con comida caliente

El presidente de la organización Más por Acapulco AC, Igor Aguirre Vázquez, recorrió la zona rural del puerto, donde llevó comida caliente y benefició a más de 900 habitantes de la zona.



En Sabanillas, Ejido Nuevo y el Kilómetro 30, Igor Aguirre dijo que no ayuda el que tiene, sino el que quiere un Acapulco más equitativos y con oportunidades para todos.



Durante su recorrido, el liderazgo manifestó: ’seguiremos en recorrido permanente por los poblados más apartados del municipio de Acapulco, para llevar este apoyo de comidas calientes para la gente que más lo necesita, sobre todo en estos tiempos difíciles en donde regresamos a semáforo naranja".



Agregó que es momento de no bajar la guardia, ’necesitamos seguir cuidándonos’ y afirmó que de no hacerlo es posible regresar al semáforo rojo y eso sería grave para la situación económica de los acapulqueños, es por ello que hizo un llamado a la ciudadania a respetar las medidas y utilizar cubrebocas para hacerle frente a la pandemia del COVID-19.



De igual forma manifestó que hoy se debe apoyar a todos los campesinos de la zona rural de Acapulco con la renovación de nuevos equipos para la agricultura y reactivar la economía y el consumo local de los productos que ellos siembran, finalizó.