Recorre Karen Meza tianguis 12 de diciembre en el centro Metepec

Ahí, realizó un recorrido saludando a vecinos y locatarios del mercado, con quienes compartió puntos de vista sobre la seguridad e higiene en estos espacios.



Sobre todo ahora que ante la pa demos de Covid-19 que azota al mundo, y Metepec no es la excepción, es necesario fortalecer la sanitización en los espacios públicos, expuso Karen Meza.



En el recorrido fue acompañada por el licenciado Jorge Neyra Sosa, ex director de gobernación en el municipio de Metepec, quienes recorrieron de principio a fin, uno de los tianguis más importantes de esta entidad explicándole y enseñándole las reglas y organización de este.



En la visita no pudo faltar el taco de carnitas en el puesto de El Porky, al interior del Centro de Exposición y Venta Artesanal Mercado Artesanal de Metepec.