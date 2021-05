Recorre Pablo Amílcar Sandoval las colonias Bocamar y La Laja, cuyos vecinos anticipan que no permitirán el retorno del PRI

Con la determinación de que no regresen los gobiernos del PRI ni la corrupción, los habitantes de las colonias Bocamar y La Laja recibieron al candidato de Morena a la diputación por el distrito 04 federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, con quien conversaron sobre el proceso electoral que se vive en el país.



Los vecinos reconocieron los beneficios que han recibido con la 4T y le expresaron enfáticamente que ’el pueblo ya despertó; digan lo que digan, nosotros somos morenistas y estamos con todos sus candidatos, porque sabemos que están sentando las bases para un nuevo México’



Pablo Amílcar Sandoval les manifestó por su parte que su campaña está basada en visitas a las colonias para poder ver y escuchar las necesidades de la gente de forma directa, y a la vez informarla y organizarla para la elección del próximo 6 de junio. ’Tenemos que ser muy contundentes, por eso los llamo a votar en las cuatro boletas por Morena. Necesitamos que el pueblo, con mucha determinación, defienda este proyecto de transformación’, externó.



Coincidió con los vecinos que ahora la gente ya no se deja engañar porque han visto un cambio que durante décadas no sucedía, por el contrario, los anteriores gobiernos se robaban el dinero y beneficiaban a una minoría, pero nunca ayudaron al pueblo.



Reconoció que en las colonias persisten muchas necesidades que requieren ser atendidas, pero para eso es necesario un presupuesto más amplio. ’A eso vamos Congreso de la Unión, a gestionar más recursos y también vigilar que se apliquen correctamente. Además, aún hay iniciativas de reforma que se tienen que impulsar desde allá para dar continuidad a la política social del Gobierno Federal. Es por eso que les reitero la importancia de sostener la mayoría en la Cámara de Diputados federal’, expuso.



Sandoval Ballesteros dijo a los vecinos que el futuro se decide a partir de los partidos políticos por los que se vota, son los ciudadanos los que deciden el rumbo que debe tomar el desarrollo social y económico del estado y el país, hecho por el cual -patentizó- es importante salir a votar y garantizar que se respete la voluntad popular.