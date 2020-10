Recorre Tomás Hernández Palma comunidad Agua Zarca de la Peña, en San Marcos

Atendiendo las necesidades de los habitantes de Agua Zarca de la Peña, se lleva a cabo la construcción de vados que permitirán un mejor acceso hacia la comunidad y garantiza que en temporal de lluvias sus pobladores no quedaran incomunicados; además se hizo entrega de un muro de contención en la escuela primaria y se otorgaron paquetes alimenticios a madres de familia.



El comisario de dicha localidad, Rogelio Abarca Muñoz, dio a conocer que año tras año se quedaban incomunicados en temporal de lluvias debido a que el camino se cortaba.



’En días de lluvias, quedábamos a la voluntad de Dios, se destruía en su totalidad el paso y hasta que se rehabilitara nuevamente. Hoy estamos muy agradecidos, con la construcción de los vados garantiza la vialidad en temporada de lluvia, esta obra era necesaria porque ante cualquier emergencia podemos salir del pueblo sin ningún problema’, dijo Abarca Muñoz.



Asimismo, informo que la comunidad estudiantil se benefició con mejoramiento en la infraestructura educativa, que permitirá que los niños de primaria tengan un lugar seguro donde recibir sus clases.



De igual manera, beneficiadas agradecieron la entrega de paquetes alimenticios otorgados por el DIF-San Marcos, que encabeza la señora María del Socorro Hernández Ramírez.



’Le damos gracias a Doña Soco, que en repetidas ocasiones nos ha traído apoyos para nuestros hijos, algo que no sucedía, porque hasta acá no llegaban estas ayudas; de verdad que estamos agradecidas esperamos que junto a su esposo el Licenciado Palma, sigan ayudando a la gente pobre’ Comento Alejandra Rodríguez.



Finalmente, el comisario Rogelio Abarca, invito a las autoridades municipales a seguir trabajando por las comunidades marginadas.



’Lo que le pedimos es que siga trabajando por las comunidades que han estado en el olvido, que siga ayudando a la gente pobre, que sigan llegando las cosas buenas para Agua Zarca de la Peña’, concluyó.