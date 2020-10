La diputada de Morena Yoloczin Domínguez Serna se mantiene en recorrido permanente por barrios, colonias y comunidades de Acapulco, donde entre semana, sábados y domingos visita a la población, escucha y atiende demandas.



Yoloczin Domínguez dijo: ’Soy una diputada que trabaja arduamente sin cesar, porque mi gente así me lo demanda. Hoy me tocó reunirme en compañía de mi amigo Yoshio Avila, con nuestros amigos de Pie de la Cuesta que trabajan en el ramo turístico, a quienes escuchamos para darles una pronta solución a sus problemáticas’, indicó.



Por su parte, los porteños que se encontraban en dicho evento, manifestaron que ’Yoloczin es una mujer incansable que trabaja todos los días para brindarnos beneficios a los acapulqueños y no dudamos que siga en la lucha por la transformación del puerto, y para consolidar la 4T en Guerrero’, finalizaron.