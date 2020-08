Recorre Yoloczin Domínguez pueblos de la Tierra Caliente; escucha las demandas

La diputada acapulqueña de Morena Yoloczin Domínguez Serna sigue en pie de lucha por todas las regiones de Guerrero. En esta ocasión acompañó a un contingente de militantes y legisladores encabezados por Luis Enrique Ríos Saucedo, a un recorrido por la Tierra Caliente, donde además de escuchar las demandas ciudadanas, llevaron el mensaje de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.



En primera instancia, la morenista visitó la comunidad de Santa Ana del Águila, municipio Ajuchitlán del Progreso, uno de los lugares que más habitantes tiene en la zona, lleno de cultura, arte y tradiciones.



’Seguimos firmes en el proyecto de la 4T. Ahora, en la bella región de Tierra Caliente, nos tocó en Arcelia, donde escuchamos y atendimos peticiones, al igual que en Cuauhlotitlán, en Tlalchapa, donde también fuimos recibidos y donde nos felicitaron por el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador’, expresó la dirigente.



A dicha gira también se unieron el presidente de la Junta de Coordinación Política, del Congreso de Guerrero, Jesús Villanueva Vega; la diputada federal Araceli Ocampo Manzanares, entre otros liderazgos.