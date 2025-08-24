Recorre subsecretaria de turismo la quinta edición de la feria internacional del maíz en Tequisistlán

Tezoyuca, Méx., 22 de agosto 2025.

Con el objetivo de preservar las tradiciones y fortalecer la identidad cultural de la región, el municipio de Tezoyuca inauguró la quinta edición de la Feria Internacional del Maíz en el pueblo de Tequisistlán, encabezada por el presidente municipal, C.P. Edgar Uriel Morales Ávila.



El evento, que inició en punto de las 13:00 horas, reunió a la presidenta del DIF municipal, integrantes del cabildo, la subsecretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, diputados locales y autoridades auxiliares, quienes acompañaron al alcalde en el arranque oficial de esta importante celebración.



Durante su mensaje, la subsecretaria de Cultura resaltó la relevancia de esta feria como un espacio que enaltece la riqueza cultural y gastronómica de Tezoyuca, al tiempo que fortalece la economía local mediante la participación de productores, artesanos y comerciantes de la región.



El presidente municipal, Edgar Morales, subrayó que este tipo de actividades son un motor para promover el turismo en la localidad.



Asimismo, reiteró su compromiso de seguir trabajando en proyectos que impulsen a Tezoyuca como un referente cultural y turístico dentro del Estado de México.



La Feria Internacional del Maíz ofrecerá a los visitantes exposiciones

gastronómicas, talleres artesanales, presentaciones artísticas y culturales a lo largo del fin de semana. De igual forma, se contará con la participación de productores locales que exhibirán sus productos, alimento fundamental en la cultura mexicana.



Además contará con pabellones ecológicos y un pabellón artesanal, en el que participarán más de 200 artesanos locales, del Estado de México, de distintas entidades del país e incluso invitados internacionales provenientes de naciones como Argentina, Cuba, las Islas Canarias, entre otros, quienes exhibirán la riqueza de sus tradiciones y productos típicos.



Con actividades para toda la familia, la feria busca no solo preservar las costumbres de la comunidad, sino

también proyectarlas a un público más amplio, consolidándose como una tradición que crece año con año.