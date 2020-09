Recorta Bartlett pensiones de oro hasta en 72% a quienes ganaban más de 300 mil

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett,



José Luis Lupercio Pérez, ex secretario de Relaciones del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), dejó de ser un jubilado de oro, ya que su pensión fue reducida 72.13% por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



En 2019, José Luis Lupercio López recibía cada mes 390,129 pesos y a partir de enero de este año sólo recibe 108,719.80 pesos por su pensión ganada durante varias décadas de trabajo, según la lista de pagos a jubilados de la empresas productiva del Estado a cargo de Manuel Bartlett Díaz.



La pensión del ex secretario General de la Sección 102-Guadalajara I del SUTERM está 3,145 pesos abajo del salario obtenido mensualmente por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien gana 111,865 pesos por mes.



El exsecretario de Relaciones del SUTERM, quien se retiró de toda actividad laboral en empresa productiva del estado el 22 de septiembre de 2015, fue el jubilado mejor pagado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y durante 13 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador.



La CFE destinó más de 2,163 millones de pesos cada mes durante el año pasado para el pago de 49,776 jubilados del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.



Durante junio de 2020, la empresa productiva del Estado erogó 450 millones 973 mil pesos para el pago de sus jubilados, quienes durante muchos años se entregaron por brindar un mejor servicio eléctrico.



Las pensiones de unos 10 mil extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad quedaron en cero pesos al primer semestre de 2020, algo que llama la atención, porque la cobraron el año pasado.



Los ajustes de las pensiones se dan en medio de las críticas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien asegura que un pensionado promedio de la CFE recibe una pensión 8 veces mayor que un trabajador promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



El organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther dice que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gasta 4.8 veces más en un pensionado de la CFE que en uno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



’Un pensionado promedio de la CFE recibe 803 mil pesos al año, mientras que los beneficiarios del Programa de Pensión a Adultos Mayores reciben una pensión anual de 15 mil pesos’, agrega



’Desde el comienzo de la presente administración es clara la determinación de volver a los tiempos de los monopolios energéticos. Para lograr la aquiescencia de los trabajadores con esta medida, la CFE otorga a sus trabajadores prestaciones desmedidas’, expone Coparmex.



Jorge Benjamín Cárdenas Jáuregui, quien trabajó en la Central Nuclear de Laguna Verde en Veracruz, dejó de cobrar la segunda mejor pensión en la Comisión Federal de Electricidad.



El ingeniero Mecánico por la Universidad Veracruzana cobró 261,005 pesos de pensión en diciembre y le llegó un recibo de 54,481 pesos, señala la base de datos del pago de las jubilaciones.



Jorge Amaury Ávalos Mortera, quien fue subgerente Regional de Administración de la CFE en Veracruz, ya no tiene la tercera mejor pensión en la empresa productiva del Estado.



Ávalos Mortera recibió 257,060 pesos de pensión todavía en diciembre de 2019 y sólo tuvo ingreso de 70,727 pesos para junio de este año.



Gerardo Heliodoro Váldez Saucedo, quien trabajó en el área de recursos humanos de la empresa productiva del estado, tenía una pensión de 253,748 pesos a diciembre de 2019. Y a junio de 2020, su pago fue de 58,327 pesos.



Otro de los afectados por los ajustes ordenados por Manuel Bartlett Díaz es Luis Manuel Isibasi Araujo, quien cobró más de 250,814 pesos de jubilación a diciembre de 2020. Y a junio de 2020, sólo cobró 64,382 pesos de pensión.



La pensión de Víctor Manuel Partida Camacho también fue afectada, porque ya no tendrá el ingreso de 249,081 pesos de diciembre de 2019. Ahora solo va cobrar 52,729 pesos de jubilación.