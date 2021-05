Recrudece coronavirus mediocridad del futbol mexicano

+En referencia a los 474 jugadores del torneo Guardianes



+Durante todo un año de la pandemia



+El flagelo originó un torneo «deslucido, sin figuras y con muchas lesiones’, detalla El Chelis, exdt



+Liga Mx desea una final con público



+También intenta atajar violencia en los estadios



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Desde tiempos inmemoriales es irremediablemente mediocre, soporífero, el nivel futbolístico del balompié mexicano. Pero, como nuca en sus historia, fue para el olvido el reciente año de la Liga Mx. El Guardianes 2021 resultó un infierno: opaco, deslucido, sin figuras, muchas lesiones y estadios sin gente, resumió el extécnico José Luis Sánchez Solá.



Y matizó que mucho tuvo que ver la pandemia de Covid-19. «Podríamos haber visto un torneo mejor», según él. «Pero hay una causa justificada», reconoció.



En tanto, Gabriel Caballero, otro estratega, estimó que el virus afectó «fácil» 80 por ciento de los futbolistas del máximo circuito de los 474 jugadores que militan en el torneo.



El apodado Chelís, enfatizó:



’El futbolista podrá ser Superman, indemne, pero sus familias no, y aunque es profesional, su primer pensamiento está en su familia y ella no es asintomática. El jugador está en todas partes: hoteles, aviones, aeropuertos, vestidores, entrenamientos, gritando en la cancha… Algunos se infectaron por irresponsabilidad y al ser personas públicas son más visibles y los sancionaron».



El también comentarista televisivo, siguió:



«No obstante, en general el futbolista ha vivido preocupado por esa circunstancia, entonces no está al ciento por ciento en la cancha. ¡Si teniendo todas las condiciones en su favor no está al cien, menos con este tipo de problemas!»



Los directivos y la afición exigen resultados y espectáculo, sin imaginar lo que hay detrás, criticó Gabriel Caballero.



Los técnicos, argumentó, «varias veces tuvieron dos o cuatro elementos aislados por casos positivos, lo que alteró la planeación o tiró el trabajo hacia un partido. En los jugadores se percibía temor y el problema no es que te dé el coronavirus y estés 15 días fuera, sino las secuelas que te puede dejar».



Detalló:



«Simplemente estar aislado y en reposo te causa debilidad, los músculos se caen, luego regresaban y en lo que los vuelves a poner en punto óptimo pasa otro mes, los partidos transcurren y difícilmente tuviste plantel completo; es lo que han sufrido los técnicos, es lo que afectó sobre todo a los planteles modestos, aunque los grandes tampoco salieron ilesos».



En efecto, en el Guardianes 2020, Tigres, el plantel más poderoso –subcampeón del Mundial de Clubes– y vasto de la Liga Mx, que se da el lujo de prestar jugadores, padeció cuando su portero Nahuel Guzmán dio positivo (hasta cinco veces), el suplente también se contagió y debió recontratar a Carlos Galindo.



Y en el Guardianes 2021, en enero, el Monterrey presentó un fuerte brote y forzó a la reprogramación de partidos.



«La pandemia también detuvo las contrataciones, afectó la inversión y, como ya dije, el desempeño. Quien la ha padecido puede decir: no era joda, era verdad. Sin embargo, el jugador ha hecho un esfuerzo y todo lo posible para estar de vuelta. Eso nadie lo ve. Pero es la situación real que ocurrió en la mayoría de los equipos», puntualiza Caballero, quien sufrió la enfermedad.



Sergio Bueno, ex timonel de equipos como Cruz Azul y Chiapas, reconoció que de alguna forma se pone un cerco mediante controles sanitarios y exámenes anti-Covid, «pero no estás exento», alertó.



Por fortuna, elogió, ya algunos equipos han vacunado a sus plantillas. «Yo tuve dolor de cuerpo, cabeza, fiebre, pasé una etapa muy complicada. Lo más fuerte son las secuelas, puede causar fibrosis pulmonar. La gente debe estar alerta porque el peligro sigue latente».



Quiere Público



Cuando México superó los 218 mil decesos por covid 19, que siguen haciéndolo el tercer país con mayor mortandad en el mundo, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga Mx, señaló que el número de elementos de Seguridad Pública está por encima de los asistentes a los estadios que hasta ahora han abierto parcialmente sus puertas al público, pero incluso así, se han verificado actos de violencia.



No obstante, puntualizó que a los federativos corresponde garantizar un ambiente pacífico en la cancha.



El cierre del torneo regular del Guardianes 2021 tuvo varios puntos de alerta: en el entorno del clásico tapatío, en el regiomontano, en el partido entre Puebla contra Pumas y el Pachuca frente a Santos se registraron enfrentamientos que no pasaron a mayores, sin embargo, encendieron las alarmas.



«La Liga Mx es una instancia que garantiza que las cosas se den en la cancha, mientras que hacia el exterior su tarea es coordinarse permanentemente con las áreas de Seguridad Pública», explicó, al tiempo que resaltó que se cuenta con «estadios inteligentes», provistos de cámaras de video y se puede identificar a las personas que cometen ilícitos.



«Eso se comunica a las áreas de policía: Ministerio Público o Seguridad Pública. No queremos minimizar ningún hecho y lo que vamos a hacer de manera permanente de aquí al cierre será una reunión previa con las autoridades evaluando riesgos, sopesando quiénes son los que pueden generar esos hechos y así ayudar a los gobiernos locales y federales», dijo el martes en videoconferencia.



A pesar de la política de cero tolerancia, reconoció que el ideal es ir hacia más apertura de inmuebles, inclusive, manifestó:



«Imagino y también sueño (con una final con público), veo que la tendencia para el siguiente viernes es un semáforo amarillo, (pero) no me anticipo. Quizá la sede pueda ser en otras ciudades, eso dependerá de los resultados de la propia liguilla».



En cuanto a las multas que deberán pagar Atlético San Luis, de 120 millones de pesos; Atlas, 70 millones, y Bravos de Ciudad Juárez, de 50 millones, por haber sido últimos en la tabla de cocientes, remarcó que el mecanismo establecido dicta que deberán pagar el 50 por ciento 10 días después de que termine la competencia y el resto 10 días antes del inicio del siguiente torneo.



Arriola presentó la segunda edición de la eLiga Mx, que iniciará actividades el 11 de mayo. Reconoció que el haber implementado este torneo en 2020 permitió negociar espacios entre equipos y patrocinadores, lo que dio salida a compromisos comerciales previamente adquiridos por una ventana no prevista.



Los 18 clubes tendrán representante en dicho torneo, pero de inicio no participarán futbolistas como en 2020, sino que se dará apertura a gamers profesionales –entre ellos dos mujeres–, y el formato consistirá de tres grupos con seis equipos cada uno. El premio para el ganador será participar en los playoffs de Norteamérica que califica al FIFA eWorld Cup 2021.



(Con información del diario La Jornada)