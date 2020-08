Recrudece pelea entre CTM y Napoleón

Reanuda FOVISSSTE caravana de vivienda

CIUDAD DE MEXICO a 25 de agosto del 2020.-El choque de trenes entre la CTM que representa Javier Villareal y el Sindicato Minero, encabezado por el senador Napoleón Gómez Urrutia tendrá un nuevo round hoy en vísperas del recuento de los trabajadores de la Mina de San Rafael, en Cósala, Sinaloa, que se espera se efectué el fin de semana.

Se dice que la fecha previamente acordada para el recuento de votos con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje era el 9 de septiembre, pero trascendió que el senador Napoleón Gómez Urrutia ha convocado a una reunión ilegal para mañana en Mazatlán en la que busca que los trabajadores de la mina de San Rafael en Cósala, propiedad de la canadiense Americas Gold and Silver, elijan la representación de su nueva organización sindical. Además a las 11 horas ofrecerá una conferencia de prensa vía internet

En un comunicado interno, la empresa informó a sus trabajadores que la fecha de elección no la determina la empresa ni los sindicatos, esto lo determina la autoridad correspondiente.

Los mineros han señalado que su líder sectorial, Yasser Beltrán, se alió con el grupo de Gómez Urrutia para desplazar a Javier Villarreal de la CTM con el fin de suspender ilegalmente las labores en la mina y apoderarse del contrato colectivo de trabajo.

El conflicto sindical escaló en febrero hasta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues durante una gira por estado de Durango los trabajadores solicitaron su intervención para reiniciar las actividades de la mina, sin embargo no se ha conseguido hasta el momento.

Se dijo que el sábado se efectuó una reunión extraordinaria con el mismo Napoleón Gómez Urrutia y se ha llegado a decir que ya les como el mando al grupo de la CTM.

Una carta que circulo el sábado señala que el grupo denominado Mineros Unidos celebro una reunión extraordinaria de 𝗰𝗮𝗿á𝗰𝘁𝗲𝗿 electoral donde 𝗲𝗹rigieron 𝗮l Delegado de la XLI Convención General Ordinaria del Sindicato Minero; resultando 𝗿electo Lorenzo Betancourt Mata, de Procesos Planos.

Así mismo, llevaron a cabo el proceso para elegir a dos candidatos para integrar la planilla de Unidad que contenderá para participar por el Grupo B de Funcionarios del Comité Ejecutivo Local; resultando como propietarios, Joaquín James Chávez, de Procesos Largos y su suplente José Lucas Méndez Rueda, de Procesos Minas y Alejandro Abarca, colmo suplente.

Actualmente la Minera San Rafael en Cósala tiene actividades de exploración, explotación y producción de minerales metálicos como cobre, oro, plata, plomo y zinc.

Americas Gold and Silver se ha negado a negociar con los inconformes hasta que no sean retirados los bloqueos que han ocasionado graves pérdidas económicas, además de afectaciones a los empleados y 300 familias….

REANUDA FOVISSSTE CARAVANA DE VIVIENDA, RESPETANDO LA SANA DISTANCIAY PROTOCOLOS DE SALUD

Cumpliendo con las medidas dictadas por la Secretaría de Salud y respetando los estrictos protocolos de la ’sana distancia’, la Caravana de la Vivienda del FOVISSSTE reanudó su recorrido por el país para acercar sus servicios a los trabajadores al servicio del Estado.

En el marco de la pandemia por COVID-19, el FOVISSSTE hace valer el derecho de los trabajadores al servicio del Estado de obtener un crédito hipotecario para la adquisición de una vivienda digna y decorosa, además de ofrecerles información oportuna del estatus de sus trámites.

Este lunes, la Caravana se instaló en el parque La Reyna, de Acapulco, Guerrero, donde permanecerá hasta el 28 de agosto con un horario de atención de 10:00 a 15:00 horas.

Para la reactivación de la Caravana en la ’nueva normalidad’, el Vocal Ejecutivo, Agustín Gustavo Rodríguez López, instruyó el diseño y aplicación de protocolos e infraestructura de atención en sana distancia, así como estrategias para retomar las actividades seguras tanto para los derechohabientes como para los trabajadores del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) que los atenderán.

En ese sentido, el stand del FOVISSSTE contará con seis módulos de atención con protección lateral y frontal en acrílico y unifilas con acceso controlado por medio de vallas y simbología de ’sana distancia’, mientras que en la entrada principal habrá personal informando a los visitantes sobre las medidas de prevención del COVID-19.

Además, se tendrá una carpa de ’somatización’ en su área de ingreso y egreso, donde se realizará una evaluación rápida del estado de salud del derechohabiente o ’triage’, con la toma de su temperatura corporal, lavado de manos y aplicación de gel antibacterial.

El área de espera estará limitado a 24 personas que deberán portar cubre bocas y se instalarán sillas con una separación mínima de 1.20 metros.

También, será realizada una limpieza constante de las instalaciones y equipo de trabajo usado en la Caravana como sillas, mesas de tránsito o atención a los derechohabientes, y serán colocados carteles con recomendaciones de acciones para la promoción de salud.

Por su parte, el personal del FOVISSSTE que dará la atención a los derechohabientes portará en todo momento equipo de protección como cubrebocas, caretas o lentes, y usará gel antibacterial para la constante desinfección de sus manos.

Entre otros trámites, los derechohabientes y acreditados podrán pedir sus estados de cuenta, actualización de éstos, solicitar prórrogas de pago, constancias de interés pagado del crédito hipotecario, de no adeudo, devolución del 5 por ciento y de descuentos indebidos y/o improcedentes, además de extinción de la obligación por siniestro o seguro de daños y constancia del crédito liquidado.

Adicionalmente, se les brindará información sobre esquemas, líneas y modalidades de crédito, requisitos y documentos generales para la obtención de un financiamiento, oferta de vivienda disponible, referencia de precio para avalúos, y estado del trámite de cancelación de garantías hipotecarias o fiduciarias.

En tanto, habrá un área de exposición virtual y serán colocados mamparas con la oferta de vivienda de los desarrolladores y los servicios que prestan las diferentes Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)….

INFONAVIT PROMUEVE LA EQUIDAD DE GÉNERO Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES

Para promover la equidad de género entre las colaboradoras y colaboradores, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) promueve en el marco del 2020, Año de la mujer, diversas acciones para fomentar el desarrollo personal y profesional de las mujeres que laboran en el Instituto. Prueba de ello, el 83% de las colaboradoras consideran que pueden hacer compatible su vida personal y una carrera profesional.

Las acciones implementadas por el Infonavit desde mayo de 2019 para impulsar el desarrollo profesional o familiar de las trabajadoras e impedir cualquier conducta de hostigamiento o acoso, van desde la conformación de un Comité de Igualdad Laboral, la emisión de la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, hasta la aprobación del esquema de trabajo fuera de oficina que permite la realización de labores de manera remota.

Otras medidas realizadas para cumplir con los objetivos de igualdad e inclusión dentro del Instituto son: sumarse a la iniciativa de ONU Mujeres del Día Naranja, aprobar un Protocolo de atención a casos de hostigamiento y acoso sexual, pronunciarse con Cero Tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso sexual y la firma un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para fomentar una conducta de integridad y ética dentro del organismo.

La implementación de estas acciones ha mejorado la perspectiva que tienen las y los trabajadores respecto a la igualdad en las condiciones de trabajo. De acuerdo con el Diagnóstico de igualdad realizado por la empresa EDGE Certification, 84% de las mujeres en el Instituto consideran en que tienen las mismas oportunidades de ser contratadas y 59% de las participantes señalaron que poseen oportunidades equitativas para ser promocionadas.

En la actualidad, 53% de la plantilla laboral del Instituto a nivel nacional se encuentra conformada por mujeres. Destaca que 29% del total de cargos estratégicos son ocupados por mujeres; lo cual representa un avance respecto a la cifra registrada en el mismo periodo de 2019, donde la participación era de 25%. También se observa en los puestos tácticos una mayor participación al pasar de 40 a 43%; mientras que en el tema técnico la presencia de las colaboradoras continúa siendo elevada manteniéndose en 57%.

La cultura de igualdad de género e inclusión laboral impulsada por la administración ha significado para el Instituto diversos reconocimientos, entre ellos el otorgado por la firma global de consultoría Great Place To Work (GPTW) reconociendo al Instituto con el primer lugar en la categoría de diversidad e inclusión en organizaciones de más de 5000 personas.

Esta visión también ha permitido al Instituto obtener el Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo, que representa el compromiso Institucional para implementar políticas organizacionales incluyentes, privilegiando el acceso, permanencia y desarrollo en beneficio de las y los trabajadores en situación de vulnerabilidad; y el Distintivo Empresa Familiarmente Responsable, que certifica la implementación de prácticas de conciliación trabajo-familia, igualdad de oportunidades y prevención de la violencia laboral, que permitan el desarrollo integral de las trabajadoras y trabajadores.

El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 11 millones de créditos en México….