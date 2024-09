Rector de Chapingo entrega espacio para esterilización y control de chapicanes

El Dr. Angel Garduño García, Rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), entregó las instalaciones de un centro de bienestar para Chapicanes que incluye la construcción de un área de esterilización y control de los perros, jardín y siete jaulas de observación equipadas con techumbre.



La ceremonia de entrega contó con la presencia de miembros de la organización Chapicanes, autoridades centrales, comunidad universitaria y representantes del municipio de Texcoco, Estado de México.



Durante el evento, se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones, se realizaron concursos con premios de perros de peluche y se ofreció una exhibición de binomios caninos a cargo de la Unidad Cinotáctica K9, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Texcoco.



El Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, Dr. Angel Garduño García, indicó: ’Hoy atendemos y reforzamos la noble y humanitaria labor de Chapicanes, una iniciativa ciudadana independiente que tiene nuestro respaldo para continuar las acciones de bienestar animal en nuestra comunidad universitaria.



’Este apoyo no sólo facilitará la provisión de un espacio adecuado para la esterilización, supervisión controlada de los perros agresivos o la observación posquirújica de la población canina en el campus, sino que también representará un acto de responsabilidad y colaboración armónica entre la universidad y la ciudadanía que contempla tanto el bienestar de los animales como la seguridad y salud en la UACh’.











Llaman a la sociedad al no abandono de mascotas en la institución



La organización Chapicanes, cuyo lema es ’Cuidando y apoyando a los que no tienen voz’, fue creada en 2016 como una iniciativa de voluntariado conformada por estudiantes, egresados, profesores y administrativos al cuidado, alimentación y salud de la población canina en la UACh.



Con la participación del médico veterinario José Salcedo, Chapicanes lleva a cabo la esterilización de hembras y machos, la promoción de adopciones y la sensibilización para la toma de concientización de la comunidad universitaria y vecinos para no llevar o abandonar perros en la institución. En el último censo la organización reportó cerca 45 chapicanes.



La Dra. Ariadna Barrera Rodríguez, representante de Chapicanes, dijo: ’Hoy fuimos escuchados y reconocidos. El espacio que esta administración nos proporciona será destinado para llevar a cabo las esterilizaciones de los perritos que viven o transitan por esta universidad: para muchos de ellos su hogar y su familia; aunque otros han muerto aquí.



’Estas instalaciones no serán utilizadas como refugio o lugar de resguardo. No son refugio. No se indicará su ubicación por el riesgo que implica que las personas irresponsables abandonen a sus mascotas; por lo tanto, el espacio no está abierto al público’, precisó la protectora de animales.



El evento concluyó con una impresionante demostración de la Unidad Canina K9, en la que los perros especializados mostraron sus habilidades en la detección de armas y sustancias prohibidas, así como ejercicios de obediencia básica.