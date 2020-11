Recuerdan pelea de Francisco Domínguez y David Penchyna por robarse entre sí los "moches"

En 2014 durante la cena de gala CERAweek2014 realizada en Houston, Texas, el senador por el PRI, David Penchyna y el hoy gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez se hicieron de palabras después de que el panista mostró su inconformidad porque no le estaban cumpliendo los ’moches’ que se habían pactado con el gobierno por aprobar la reforma energética.



De acuerdo a una declaración ministerial de Froylán García Galicia, cercano a Lozoya, indicó que Penchyna amenazó con ’voltear de cabeza a Pemex’. Sino le pagaban por apoyar a llevar a cabo la reforma energética.



’Francisco Domínguez, alterado, tomó una pequeña bandera mexicana que estaba en el centro de la mesa y la puso de cabeza con la amenaza de que así pondrían a Pemex sino les pagaban el dinero que les adeudaban por haber apoyado al Gobierno en su reforma energética’, explica Zamarripa.



David Penchyna, exsenador, cuenta el columnista, trató de ’serenar’ a Francisco Domínguez, sin embargo el actual gobernador de Querétaro le ’arrebató el adorno y lo aventó contra Penchyna’. Asegura también que Domínguez gritó que los ’habían traicionado al no pagarles’, e incluso lo retó a golpes.



Ante lo cual, Penchyna trató de calmar al ahora gobernador de Querétaro. Pero éste le lanzó un adornó con la bandera de México, y los acuso de traidores por no pagarles lo pactado.



Además, señalaron a que la declaración del cercano a Lozoya explica que invitaron a los legisladores a aquella cena de gala en 2014 con el propósito de que conocieran de ’viva voz’, los estándares regulatorios internacionales para la elaboración de los dictámenes de la reforma en materia energética.



’(Lozoya) Me comentó que atendiéramos muy bien a los legisladores durante la visita ya que, sin especificarme los nombres me mencionó que estos se encontraban molestos porque decían que se les debía una cantidad de dinero en efectivo", explica Froylán García.



Cabe señalar que Lozoya ha declaro que Peña Nieto y Videgaray había entregado 80 millones de pesos para sobornar a legisladores. Esto en el tiempo en que se llevó a cabo la reforma energética de Peña Nieto.



Hasta ahora, Domínguez ha negado las acusaciones de Lozoya, las cuales señala como falsas declaraciones. Con información de REGENERACIÓN