TOLUCA, Estado de México. - En el marco del Día Internacional de la concientización sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH) que se conmemora este cuatro de marzo, expertos del Instituto de Seguridad Social del Estado del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) señalaron la importancia de sensibilizar a la población sobre esta infección de transmisión sexual (ITS) y sus posibles consecuencias para la salud.



Indicaron que la actividad sexual es la principal vía de contagio, pero también se transmite mediante el contacto de la piel o mucosa y puede causar alteraciones en las células, lo que puede provocar lesiones o verrugas genitales.



Una persona con VPH puede no manifestar síntomas durante meses o años, lo que facilita su transmisión y hace que sea la ITS más común, tanto en hombres como en mujeres.



La infección en la población femenina ocurre a nivel cérvix o cuello de la matriz y tiene riesgo de producir o acelerar el proceso de la aparición de cáncer cervicouterino, de ahí la importancia de realizar al menos una vez al año la prueba de Papanicolau, donde es posible detectar cualquier anomalía.



Los varones son portadores del virus del papiloma humano y no existe algún tipo de prueba rápida para su detección, salvo exámenes o estudios; por ello se recomienda el uso de condón, que sirve como método de barrera.



Los expertos del ISSEMYM explicaron que la vacuna contra el VPH sirve para evitar su contagio, se puede aplicar en cualquier persona que ha iniciado su vida sexual e incluso a quienes nunca la han tenido, a personas contagiadas, que viven con VIH o que padecieron cáncer por el VPH. Se recomienda aplicar a niñas y niños menores de 11 años y se puede conseguir en el sector público y privado.



Agregaron que tener el VPH no representa una sentencia de muerte, sin embargo, llamaron a la población a tener mayor responsabilidad sexual, a revisarse y acudir con el médico, pues una lesión que no se atiende o se trata a tiempo, puede derivar en un proceso oncológico, ya que este virus es responsable de otros tipos de cáncer como de ano, boca, garganta, vulva, vagina y pene.