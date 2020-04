¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, el día que te llevamos una novia a nuestra casa?



Ya estabas en edad de merecer. Y bien que hubieras merecido, pero la susodicha dama, en vez de darte la espalda, que es lo que se ocupaba, te dio el frente y se puso a revisarte con curiosidad nada cortés.



Tú te desconcertaste –cualquiera se desconcierta en esas circunstancias–, pero actuaste caballerosamente e hiciste como los liberales del siglo diecinueve: dejaste hacer y dejaste pasar.



Lo mismo sucedió en los dos o tres días siguientes: nada, nada, nada. Visto el poco éxito de la empresa los dueños de la perrita vinieron por ella. Ellos te culparon de lo sucedido (más bien de lo no sucedido); nosotros le echamos la culpa a la perrita, y hasta ahí las cosas.



No hasta ahí. A mi esposa se le ocurrió la idea de llevarte a ti a la casa de la novia. Y ahí todo fue, si no sobre ruedas, sí como desde el principio debió haber ido. Seis perritos fueron el resultado de aquella visita venturosa



A partir de entonces hubo en tu mirada un gesto de interrogación: ’¿Cuándo otra vez?’. Era la vida la que preguntaba, Terry. La siempre vida.



