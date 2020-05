Recuperación económica será más lenta que en crisis de 1995 y 2008: IMEF

A diferencia de otras crisis económicas en la historia moderna del país en las que se observó una recuperación similar a la caída registrada, la que se vive actualmente provocada por las medidas para contener la propagación del coronavirus Covid-19 registrará una restauración lenta y gradual.



Cálculos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) indican que este año el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país será de menos (-) 8.0% en tanto que las expectativas de crecimiento para 2021 será de 2.20%.



Además calculó que para este año se registre la pérdida de 812,500 empleos, al tomar en cuenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la merma de 555,247 trabajos en abril de este año.



Aunque no es posible pronosticar con precisión cómo y cuándo será la recuperación económica en el país, después de la profunda caída, los directivos del IMEF consideran que está no será como las registradas en 1995 y 2008.



’En crisis anteriores, por ejemplo, la recesión de 1995, registró una caída del PIB de menos 5% y el regreso fue de la misma cantidad pero en cifra positiva; en 2010 ocurrió algo similar; pero en nuestra encuesta para calcular el crecimiento del PIB del próximo año se habla de 2.20% lo que implica que la recuperación va a tardar más que otras recesiones’, apuntó Gabriel Casillas, presidente del IMEF.



Señaló que la reactivación escalonada de las actividades económicas jugará un papel fundamental en el proceso de recuperación, toda vez que no será igual para todos los sectores.



’No va a ser una recuperación en ’V’, con lo que lo podemos comparar es con (una figura) de la palomita de Nike que es una caída profunda y un regreso gradual’.



Desde la perspectiva del IMEF, la respuesta gubernamental para atender los efectos negativos del Covid-19 en la economía ha sido insuficiente y considera necesario que se integren apoyos má determinantes para respaldar con liquidez a las empresas, principalmente a las micro y pequeñas.



Forbes