Recuperar la economía local, prioridad de San Miguel de Allende: Luis Alberto Villarreal

www.guerrerohabla.com



Alcaldes de México | 22 de mayo de 2020.- El ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, aprobó las reglas generales para establecer la reapertura gradual de las actividades en la localidad al finalizar la contingencia sanitaria por la COVID-19. El plan está dividido en 4 fases, de la 0 a la 3, y las tres primeras estarán orientadas a recuperar la economía local, dijo el presidente municipal Luis Alberto Villarreal García en la sesión #COVIDAlcaldesMx de Alcaldes de México.





Entrega de apoyos del programa «Aquí Estamos» del gobierno de San Miguel de Allende. Foto: Twitter @VillarrealGTO



A pesar de la fragilidad de las finanzas de los municipios del país, estos han tenido que echar mano de recursos propios, ahorros y recortes para sostener programas sociales y servicios en medio de la pandemia, señaló el alcalde, pero expuso que el Gobierno federal ’no puede esperar que un municipio tenga los recursos para paliar la crisis sanitaria […] es la federación la que debería hacer este esfuerzo como lo hacen en diversos países’.



Lamentó lo que dijo han sido más de 70 días de abandono a la clase trabajadora, a municipios y, sobre todo, al sector turístico del país, circunstancia que provocará que veamos ’negocios que no van a poder abrir, el pequeño y mediano empresario particularmente de la industria turística es muy probable que no pueda abrir porque hizo el esfuerzo de pagar la nómina de sus empleados y se quedó sin dinero para reabrir’.







Ante este panorama expuso que el gobierno municipal continuará sosteniendo en las mejores circunstancias el destino turístico, dándole el mejor de los mantenimientos y prestando los mejores servicios. ’Yo no pide que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no nos cobre, pero sí que le anule el pago al organismo operador de agua potable, con eso nosotros podríamos reducir la tarifa de agua y generar una mejor economía para las familias locales’.



Dijo además que el municipio desarrolló el programa ’Aquí Estamos’, que apoya al comerciante, al pequeño productor agrícola, microempresarios y provee de empleo temporal a mil personas, con recursos municipales que ascienden a 30 millones de pesos provenientes de ahorros y recortes presupuestales de otras áreas que nos son prioritarias en este momento.



Mencionó que de las cuatro fases probadas por el Ayuntamiento las tres primeras estarán enfocadas a recuperar la economía local y será hasta la fase cuatro cuando se abra el destino a los turistas.



’El virus no se ha tratado de forma homogénea, no en todos los lugares e ha tratado igual, abrir las puertas de tu lugar a ciudades donde no han tratado bien el virus es poner el riesgo la salud y el sacrificio de los habitantes, por eso hay que tener paciencia, primero reactivaremos económicamente en lo local’, explicó.



Aseguró que no hay fechas específicas para cada fase, porque cada una requiere protocolos específicos. ’Vamos a llevarnos con calma, entiendo la emergencia económica, esta desesperación, volver a recibir clientes, porque todos los destinos turísticos tienen un común denominador y es ser buenos anfitriones, queremos presumir nuestros edificios, tradiciones, raíces, nos gusta atender, tenemos ganas de hacerlo, pero por ahora tenemos que cuidar el prestigio del destino’, acotó.



Aseveró que ’si somos capaces, como destinos de élite, generar confianza, garantía a los visitantes, nos vamos a poder poner de pie’.



En la sesión transmitida por Facebook Live también estuvo el alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, quien invitó al alcalde de San Miguel de Allende a realizar un proceso de hermanamiento de ambos destinos turísticos, a lo cual Luis Alberto Villarreal aceptó la propuesta que estarán conversando cuando finalice la emergencia sanitaria.







’Tengamos paciencia, no bajemos la guardia, apretemos el puño, estamos en los días más complejos y sansibles de propagación, saldremos adelante y vamos a poner muy en alto el nombre de nuestro país para que se sientan orgullosos a través de estos referentes que son los destinos turísticos’, finalizó.