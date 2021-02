Redes de internet y política

Hoy en día, cuando se habla de redes sociales en internet, encontramos este concepto asociado con el uso masivo de algunas herramientas interactivas de internet como Facebook, Twitter o MySpace; esto no sorprende cuando evidenciamos el gran impacto que esas herramientas han tenido en la vida cotidiana de las personas y el lugar cada vez más importante que ocupan en la comunicación entre millones de individuos cada día.

Podemos definir a las redes sociales como estructuras compuestas por personas conectadas por uno o varios tipos de relaciones (de amistad, de parentesco, de trabajo, ideológicas) con intereses comunes.

Las redes sociales en Internet tienen mecanismos muy específicos de funcionamiento. Suelen comenzar por invitaciones enviadas por amigos, al suscribirse el usuario diseña su ’perfil’ con información personal, invita a otros amigos, se tiene la posibilidad de subir fotos, comentar el estado de ánimo de los demás, expresar nuestros propios pensamientos, subir enlaces, interactuar con los conocidos conectados en ese momento, etc.

Lejos del modelo tradicional, la nueva arquitectura tecnológica, está compuesta por cámaras digitales, teléfonos móviles con cámara, sitios web 2.0 participativos, redes sociales, ordenadores y programas de gestión y tratamiento fotográfico, exige nuevas competencias tecnológicas y permite ampliar los márgenes de socialización fotográfica.

La gran aceptación y rápido aprendizaje de los nativos digitales, sin duda ha sido el factor determinante para que las organizaciones, empresas o usuarios den a conocer sus productos o contenidos en el entorno online y encuentren y centren sus esfuerzos en estos tipos de públicos, principalmente jóvenes con acceso ilimitado a las nuevas tecnologías en todos sus ámbitos sociales.

Las redes sociales, entendidas como sistemas que permiten establecer relaciones con otros usuarios, han sido objeto de estudio desde diferentes enfoques, principalmente desde una perspectiva sociológica.

En el terreno de la educación ha surgido un interés creciente por conocer e incorporarlas en los ámbitos académicos, aportando evidencias científicas que analizan su uso y las consecuencias hasta este momento.

Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios y aplicaciones que operan en niveles diversos (como el profesional, de relación, entre otros) pero siempre permitiendo el intercambio de información entre personas y/o empresas.

Según Nielsen, el comportamiento de uso en las computadoras también ha tenido variaciones desde que comenzó la cuarentena en México.





El porcentaje de jóvenes usuarios de las redes sociales es mucho mayor que el que se da en otras edades. En Europa, según los datos de Eurostat,6 cuatro quintos de los internautas de entre 16 y 24 años en la UE utilizaron internet para ese fin en 2010, en comparación con los dos quintos de las personas de entre 25 y 54 años y menos de un quinto de las de entre 55 y 74 años. En España, el 79% de los jóvenes de entre 16 y 24 años utilizaron redes sociales, ante el 45% de las personas de entre 25 y 54 años y del 21% de aquellas entre los 55 y los 74 años.

Según Nielsen Ipobe, el tiempo de navegación en celulares inteligentes y tabletas electrónicas ha incrementado dos minutos en promedio por persona al día. Te permite tener una comunicación instantánea: El boom de las redes sociales logra conectar a personas de todo el mundo en tiempo real, y mantenerlas comunicadas en todo momento. Te brinda oportunidades en el mundo laboral: Parece increíble que también influyan mucho a la hora de contratar personas.

En definitiva, el "análisis de redes sociales" es un método, un conjunto de instrumentos para conectar el mundo de los individuos, organizaciones, etc. Con las estructuras sociales emergentes que resultan de las relaciones que los actores establecen. Por tanto, el análisis de redes debe ser visto más como un conjunto de técnicas con una perspectiva metodológica compartida.

Los nativos digitales son aquellos niños, adolescentes y jóvenes que nacieron a partir de 1990 en adelante y que poseen una visualización y una capacidad psico-cognitiva diferente, que les permite asimilar con mayor rapidez el uso adecuado y eficaz, aunque no precisamente el más óptimo, de las denominadas Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación

Actualmente, pertenecer a una red social en determinadas edades es una necesidad para poder estar en contacto con la sociedad y el entorno que nos rodea. Este término, red social, va vinculado a la integración de las tecnologías, tecnologías que acompañan a los adolescentes en cada momento ya que éstos se han convertido en los principales actores/consumidores de esta oportunidad surgida en el seno de Internet. Se convierte en una realidad que puede constituir riesgos para una generación que se encuentra en período de crecimiento, de establecimiento de escala de valores y de formación de su personalidad.

El mundo tiene nuevos valores, perspectivas y capacidades, el participar en la política en medios digitales se ha convertido en algo nuevo, los datos estadísticos gobernarán las instituciones, la democracia se convertirá en poder digital, convencer a la gran mayoría de usuarios es el reto actual y frente a una pandemia como el Coronavirus 19, la participación política se digitalizará del todo, habrá nuevos comportamientos de las instituciones democráticas del Estado, como en el caso de la selección de personal, que desde casa hacen exámenes para ser representantes o bien, desde casa participar en la democracia en cualquiera de sus formas.

Finalmente, los Partidos Políticos no pueden construir la democracia con memes, hacen falta ideólogos nuevos, metas y objetivos nacionales nuevos, compromisos populares nuevos, estrategias de internet aplicadas a la política novedosa que rompa con la corrupción y las prácticas antidemocráticas.

Los enfoques de la política deberán ser novedosos también, la Democracia Mexicana está sucumbiendo ante las redes de internet, ante fantasmas creados ex profeso para ser políticos perfectos, no importando si son o no calificados para ser u ocupar un cargo público, en síntesis, cabe preguntarse para hoy, ¿El internet está al servicio de la política y la democracia o la política y la democracia está al servicio del internet?.