Redes sociales, la mejor herramienta para invitar a jóvenes y mujeres a realizar propuestas de inclusión para la Gustavo A. Madero: Alex Sierra

La candidata del partido local Equidad, Libertad y Género (ELIGE) para la alcaldía GAM, propondrá a las empresas abrir oportunidades laborales a las personas con capacidades diferentes que han sido relegadas por otras administraciones.



Mejor conocida en las redes como La Madrina o Alex AA, Alejandra Cierra aseguró que el eje de sus propuestas para la alcaldía Gustavo A. Madero, estará basado en las redes sociales como la mejor herramienta para invitar a jóvenes y mujeres a realizar propuestas de inclusión.



Candidata del Partido local Equidad, Libertad y Género (ELIGE) para la GAM, Cierra propuso retomar la sociedad familiar porque este núcleo, que hoy está desintegrado en la sociedad, debe contribuir a inculcar principios y valores, hoy olvidados entre los jóvenes.



Psicóloga de profesión, Alex Cierra explicó que si las redes sociales han servido, muchas veces, para invitar a los jóvenes ’a beber, a drogarse, a irse de antro o realizar acciones ilícitas’, debemos utilizarlas ahora para inculcar valores porque es una herramienta muy importante para llegar a ese sector.



’A través del TikTok podemos invitar a los jóvenes y mujeres a que hagan sus propuestas de inclusión, que nos digan lo que les interesa, respeto por los adultos mayores, conocer sus aspiraciones, sus miedos, invitarlos a no dejar las aulas o a conocer sus capacidades para encontrar trabajo’.



Alex Cierra quien tiene varios diplomados en Neurociencias, Tanatología y Adicciones, por mencionar algunas de sus especialidades, insistió que las redes pueden servir mucho para hacer un llamado a los jóvenes a no hacer cosas negativas, en lugar de poner más policías represores.



’Tenemos que hacer planes de inclusión donde ellos mismos propongan sus inquietudes para integrarlos a la escuela, a la familia: hay muchos jóvenes creativos y ellos mismos nos podrían decir cuáles son sus inquietudes, en qué les gustaría participar y ellos mismos nos den la respuesta’.



Debemos reconocer, dijo Alex Cierra, que muchos de los jóvenes que se lanzan a vivir en las calles o caen en la drogadicción o presas de grupos delictivos, vienen muchas veces de familias desintegradas porque tuvieron padres golpeadores, alcohólicos o drogadictos, y por esa razón muchos adolescentes lo que menos quieren es conformar una familia.



Hay que ver la perspectiva de la familia desde otra perspectiva, explicó, para así poder entender la problemática que enfrentan las mujeres y los jóvenes en la alcaldía Gustavo A. Madero, agregó.



Sobre las personas con capacidades diferentes, la candidata del partido Equidad, Libertad y Género (ELIGE) en la CDMX, indicó que se debe alimentar en la sociedad la empatía hacia este sector vulnerable para que se les respete e integre a la sociedad, y agregó que invitará a las empresas de esa demarcación para que les abran oportunidades laborales a las personas con discapacidades diferentes, sin condicionarlos.



Reconoció que la pandemia por Covid dejó severos estragos y es necesario retomar esa parte de la salud mental para comenzar a tener una alcaldía diferente. Tengo la capacidad y ganas para no prometer a los habitantes de la GAM sino cumplirles:



’Yo sí puedo hacer todos estos proyectos, en mi familia ha habido alcoholismo drogadicción, discapacidad y son los puntos que yo quiero apoyar’, concluyó Alejandra Cierra, candidata del partido local ELIGE para la alcaldía Gustavo A. Madero.