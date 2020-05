Redes sociales ubican a López-Gatell como el tercer epidemiólogo más famoso del mundo

Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud, es uno de los epidemiólogo más populares del mundo.



De acuerdo con un sondeo realizado por la Berlin School of Business and Innovation, en Alemania, el investigador y catedrático mexicano es la tercer figura médica en la rama epidémica más popular en redes sociales del planeta.



Derivado de la crisis sanitaria global por la presencia del nuevo coronavirus, millones de usuarios de redes sociales buscan respuestas de fuentes oficiales y confiables para saber cómo actuar en sus prácticas habituales. Ya sea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de sus ministerios nacionales de salud, las personas han manifestado su curiosidad ante este fenómeno epidémico contemporáneo y han revalorado a los investigadores como figura pública.



México no es la excepción, y desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementó la conferencia de prensa vespertina diaria celebrada en Palacio Nacional justo a las 19:00 horas, el nombre de Hugo López-Gatell robó la óptica mediática tradicional y llamó la atención de más de un millón de usuarios en plataformas.