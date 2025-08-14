Redescubre el esplendor prehispánico a través de la palabra escrita con tres propuestas del Consejo Editorial del EdoMéx

TOLUCA, Estado de México. El Gobierno del Estado de México, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE), abre una ventana al pasado y te invita a un viaje fascinante por las raíces culturales de nuestro país con tres publicaciones imperdibles:



• La grandeza de México

• Xipe Tótec y la regeneración de la vida

• El México Antiguo en la historia universal



Tres obras, un mismo propósito: preservar y compartir la memoria de nuestras raíces



La grandeza de México —nacida de la exposición conmemorativa por los 500 años de la caída de México-Tenochtitlán— reúne más de mil 500 piezas arqueológicas y artísticas en un trabajo conjunto entre el INAH, la UAEMéx y el CEAPE.



Xipe Tótec y la regeneración de la vida, de Carlos Javier González González, Luis Manuel Gamboa Cabezas, Martha García Sánchez y Juan Alberto Román Berrelleza, desentraña los rituales dedicados a esta deidad vinculada al maíz, la fertilidad y la renovación de la vida.



El México Antiguo en la historia universal, del maestro Miguel León-Portilla, retrata el esplendor y la autonomía de las civilizaciones prehispánicas: sus escuelas, bibliotecas, instituciones y complejas estructuras sociales, políticas, económicas y religiosas.



Un viaje cultural al alcance de todos



Estas obras te permitirán adentrarte en la historia prehispánica, apreciar su riqueza cultural y comprender el proceso de sincretismo que marcó nuestra identidad.



Puedes consultarlas de forma gratuita en formato digital en el Fondo Editorial Estado de México: foem.edomex.gob.mx



Si prefieres tenerlas en físico, están disponibles en las librerías Castálida del CEAPE (Pedro Ascencio #103), Parque de la Ciencia Fundadores y Museo Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario, así como en puntos de venta CASART.