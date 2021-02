Redoblar esfuerzos para contener el Covid-19 en Guerrero

*Manifestaciones por gasolina cara en la capital



Contrario a bajar la guardia cuando se está presentando cierta estabilidad en los contagios y en el número de hospitalizados, el gobierno del estado y los municipales están redoblando esfuerzos para reducir aún más esta crisis de salud pública.

El próximo domingo se festejará el Día del Amor y la Amistad, y la gente seguramente volverá a reunirse y festejar esta fecha.

Esto es manifestación de la conducta de cierto porcentaje de la población que no sigue las indicaciones de Salud y se complace en violarlas constantemente.

Por eso el gobierno del estado está convocando a frenar las reuniones por este tipo de festejos y los de Semana Santa, y ha implementado un programa emergente de concientización para el buen uso del cubrebocas en las ciudades más afectadas por el Covid-19.

Es necesario que la mayor parte de la población recurra a los cuidados sanitarios, el uso de cubrebocas y la sana distancia, medidas básicas para reducir los contagios del Covid-19.

Es el Secretario de Administración y Finanzas Tulio Pérez Calvo, quien ha anunciado que se realizaron recorridos de supervisión en establecimientos en Iguala, Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, e invitó a los turisteros para que colaboren en la implementación de estas acciones para que los turistas acaten las recomendaciones y sean efectivas en la disminución de los contagios.

También han iniciado las brigadas de concientización y sanitización, así como el programa de información Póntelo, pónselo, sobre uso correcto y obligatorio del cubrebocas en todo el estado, playas y zonas turísticas de mayor afluencia con la colaboración de empresarios del sector turístico y sociedad civil.

Plausible que en Chilpancingo ya se estén aplicando infracciones a los choferes del transporte público por llevar exceso de pasajeros, violando la indicación de evitar aglomeraciones para evitar contagios de Covid-19.

SURGEN PROTESTAS POR LA GASOLINA CARA en Chilpancingo.

Chilpancingo se ha caracterizado por ser una ciudad de las más caras para vivir, desde rentas hasta los productos que la población consume.

El encarecimiento exagerado del combustible por parte de los empresarios gasolineros ha detonado en la organización de un grupo de empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y sociedad civil para protestar por estos precios.

El asunto es que Chilpancingo tiene los precios más caros del país, y eso significa que responde a la voracidad de los dueños de las gasolineras locales, además de no dar litros completos y el combustible es de mala calidad.

Y esa es la queja de quienes la mañana de este miércoles se reunieron en las instalaciones del Club de Leones, para anunciar que realizarán acciones de protesta para buscar que el precio sea justo y que despachen los litros completos.

Es decir, buscarán cómo terminar con el robo por dar litros incompletos, más caros y de mala calidad.

Miembros del Grupo Chilpo, Club de Leones, transportistas, los de la Basura Jefa, y más organizaciones anunciaron que llegarán incluso hasta Palacio Nacional para pedir que les revoquen las concesiones a estos voraces empresarios que se han enriquecido robando a sus clientes por muchos años.

Además, temen que esto produzca un encarecimiento en el transporte y en los productos de la canasta básica, afectando principalmente a la población que menos tiene, y que ya sufre los estragos por la crisis económica derivado de la pandemia del Covid-19.

Exigen que sea la Profeco la que meta en cintura a estos gasolineros para que dejen de robar tan descaradamente y anunciaron que si no les hacen caso convocarán a más organizaciones y a la sociedad civil para escalar sus protestas hasta conseguir que bajen los precios.