Redoblará esfuerzos gobierno de Taxco ante la pandemia por Covid-19.

Taxco de Alarcón, Guerrero. 19 de mayo de 2020.-Durante la reunión de manera virtual del Comité Covid-19 de Taxco, se dio a conocer por parte del alcalde Marcos Efrén Parra Gómez y del director de Servicios Municipales de Salud, Carlos Guerra Álvarez las acciones que se han llevado a cabo como medida de prevención, e informaron que se redoblarán esfuerzos ante la pandemia a lo largo del municipio.



En esta reunión, se notificó que el gobierno municipal, ha impulsado acciones para evitar la propagación del coronavirus, dentro de lo que se destaca sanitizaciones y limpieza en espacios públicos y calles mediante el programa ’Taxco limpio y saludable’.



Asimismo, Marcos Parra dijo que es preocupante que la gente este saliendo más y no acate las medidas recomendadas por el sector salud, por lo que su gobierno reforzará las medidas sanitarias entre ellas: se fortalecerá las labores de sanización del mercado municipal, además de que en este punto las medidas sanitarias se extenderán para reorganizar las entregas y evitar aglomeraciones, así como exhortar a los comerciantes a que realicen las medidas preventivas y de sana distancia, limitando accesos de entradas y salidas, contando con módulos de toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial.



Por otra parte, el munícipe taxqueño anunció que referente al transporte público, se sugiere que los conductores utilicen invariablemente el uso de cubrebocas, con el fin de prevenir contagios en los traslados y, para respetar la medida de sana distancia se reduzca a 7 pasajeros como máximo en las unidades de urbans y a tres el número de pasajeros en los traslados de taxis, sobre todo en la ruta Taxco-Iguala, para seguridad de los pasajeros y de los propios transportistas.



Dijo, que de igual forma se reforzarán los filtros en los accesos a la ciudad, particularmente en el acceso de la ciudad de Iguala, pues detalló que, derivado a la importancia y movimiento comercial en esta ciudad, se podría presentar la propagación de contagios.



Parra Gómez, puntualizó que este momento es el más crítico de la pandemia en todo el país, pero es preocupante como los casos de contagios han ido en incremento en el estado y en el municipio platero, por ello, reitero a la población en no salir de casa, y acatar las medidas de salud pública, y mencionó que para generar conciencia entre la población diariamente a través de las plataformas digitales del Gobierno de Taxco se presentará un reporte con el número de casos confirmados en el municipio.



Finalmente hizo un llamado a la población a no bajar la guardia ya que los contagios y fallecimientos por esta causa van en aumento, no tan sólo a nivel federal o estatal sino en el mismo municipio, asegurando que la única manera de permanecer a salvo y cuidar a sus familias es permaneciendo en casa, ya que al no ver propagación el virus muere, por ello la importancia de guardar la sana distancia y acatar las medidas recomendadas como el uso de cubrebocas y el constante lavado de manos con agua y jabón, y la aplicación de gel antibacterial.