Reducción de impuestos daría liquidez a empresarios, plantean legisladores.



Importante que la Secretaría de Hacienda o la Banca de Desarrollo den garantías, si no las tasas pueden elevarse o no ser flexibles para la obtención de un crédito.



Para reactivar la economía mexicana y cuidar empleos frente a la actual crisis por la pandemia, es necesario que el Poder Ejecutivo brinde liquidez con la reducción de impuestos, así como apoyos y certeza jurídica a los empresarios en el Presupuesto de Egresos 2021, se expuso durante el webinar ’Agenda Legislativa Post Covid-19’, realizado a distancia por la consultora EPLOC.



En este encuentro participaron las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN; Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, y el senador Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, entre otros.



En su momento, el senador perredista afirmó que en tanto el Ejecutivo no ayude a mejorar la actividad económica, se estará ’clavando un puñal en el pecho’, y tampoco va a recibir ingresos para realizar algunas inversiones que ha clasificado importantes, como la refinería, el Tren Maya o el nuevo aeropuerto.



Al participar en la primera mesa sobre ’Perspectivas Económicas’, Fósil Pérez señaló que para hacer frente a la crisis que enfrentan las empresas, es necesaria una reducción en los impuestos, otorgar algunas facilidades o financiamientos a micro y pequeñas empresas que sí tengan movilidad, además de crear un subsidio que les permita dar empleos formales por cierto tiempo para ayudar a su reactivación.



En su intervención, la senadora Nuvia Mayorga dijo que ha participado en reuniones con representantes de Banxico para evaluar la posibilidad de otorgar créditos flexibles, a fin de ’inyectar’ económicamente a la iniciativa privada y al campo.



Respecto a los recursos por 750 mil millones de pesos que anunció Banxico para apoyar al sistema financiero del país, apuntó que es muy importante que la Secretaría de Hacienda o la Banca de Desarrollo den garantías, si no las tasas pueden elevarse o no ser flexibles para la obtención de un crédito.



La secretaria de la Comisión de Hacienda en el Senado adelantó que, respecto a la Ley de Ingresos, serán puntuales en el seguimiento sobre la situación que se enfrenta internamente como a nivel mundial, a fin de que los ingresos coincidan con los egresos.



Urgió también a dar apoyos o subsidios a los 12 millones de mexicanos que pasarán a la situación de pobreza en México; y reconoció como una contribución legislativa que la unión de fuerzas políticas no ha permitido la modificación de la Ley de Presupuesto con las facultades se querían reajustar.



En su oportunidad, la senadora de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruíz, indicó que ante la crisis económica que enfrentan aproximadamente cuatro millones de micro, pequeños y medianos empresarios, el Gobierno de México debe implementar una Ley de Emergencia Económica, ya que es necesario apoyar a las personas que no tienen empleo.



Es momento, refirió la legisladora, de apuntalar realmente la economía formal que está agonizando. ’Porque hablamos de la tienda de la esquina, del salón de belleza. Sabemos que miles de familias dependen de sus empleos y si el Gobierno los deja a su suerte, viviremos situaciones que serán difíciles de revertir’, advirtió.