Reduce número de muertos por Covid en Guerrero

No es para echar las campanas al vuelo, pero en Guerrero se empiezan a reducir los casos de muertos por Covid-19.

De acuerdo a las estadísticas que presenta la Secretaría de Salud en el estado, el gobernador señaló que ’los casos de lamentables muertes por coronavirus, van a la baja en este mes de julio’.

El comportamiento de mortalidad por Covid-19 en Guerrero, en el mes de abril fue de 60 fallecimientos.

Para mayo subió a 408 y en junio llegó a 606.

A tres días que concluya el mes de julio, la cifra es de 281.

Es decir, va a la baja, y con eso quizá ya libremos en el estado, el riesgo de regresar a semáforo rojo y otra vez al confinamiento.

Sin embargo, el gobernador no se confía y alerta de un posible rebrote de este padecimiento en la Costa Chica por los festejos a ’Santiago Apóstol’, donde hubo procesiones, veladas, fiestas, etc., donde se dejó de lado la sana distancia ni usaron cubrebocas.

Una vez más el gobernador señala que no porque exista un descenso en los contagios, hospitalización y defunciones significa que la pandemia esté controlada.

Mantenerse en color naranja tiene relación con la reducción de ocupación de camas Covid.

Y en Guerrero para este día, 28 de julio, se encuentra en 33 por ciento.

Claro que esto es producto del esfuerzo coordinado del gobernador Héctor Astudillo Flores, con el federal y los municipales.

La idea es no regresar al rojo, sino saltar al amarillo, si no suben los contagiados donde se festejó esta imagen religiosa.

Ir hacia adelante, como lo marca el Ejecutivo, quien insiste en solicitar la colaboración de todos en el cuidado personal y colectivo.

Se debe lograr una disminución en el número de contagios y hospitalizados, durante dos semanas consecutivas, y esto sin duda es trabajo de todos.

Solo así se puede pasar al amarillo, para hacer posible la apertura de más actividades del sector económico y de servicios.

El amarillo es el color penúltimo, previo a dar el paso final de abrir por completo todas las actividades y los espacios públicos, manteniendo las medidas preventivas.

Llegar al semáforo amarillo permite una serie de actividades al 60 por ciento.

Restaurantes, cines, parques, servicios religiosos, teatros, entre otros.

Lo que sigue ya no depende exclusivamente de las autoridades, pues dependerá de que cada persona se cuide como si aún se estuviera en rojo o como si cada quien fuera portador de este virus.