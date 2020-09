Reducen en Hidalgo al fin "Hoy no circula sanitario"

El día de ayer, el gobierno del Estado de Hidalgo anunció que dada la situación sanitaria en el estado, a partir de esta semana reducirán las restricciones del programa Hoy no circula sanitario, aplicándose sólo un día por semana y algunos sábados al mes.



El gobierno estatal decidió reducir las restricciones del Hoy No Circula Sanitario y ahora los autos solo descansarán un día a la semana y algunos sábados del mes.



Lo anterior, fue a partir de que "alcanzamos una fase de control en el desarrollo de la pandemia por el #COVID19, y el semáforo epidémico en Hidalgo está en naranja Círculo naranja", mencionó el gobernador Omar Fayad a través de sus redes sociales.



Los vehículos que no circulan de acuerdo con el último dígito numérico y de la matrícula serán los siguientes:

Lunes no Circulan terminaciones 5 y 6

Martes 7 y 8

Miércoles 3 y 4

Jueves 1 y 2

Viernes con terminación 9 y 0



Al no ser un programa de corte ambiental, los vehículos con hologramas "0" y "00" también están obligados a cumplir con esta disposición.



SÁBADOS DE NO CIRCULA En tanto los números 1, 3 ,5, 7 y 9 no circulan primero, tercero y quinto sábado de cada mes. Los números de terminación 0, 2, 4, 6 y 8 segundo y cuarto sábado de cada mes.



En sus redes sociales el gobernador Omar Fayad informó que Hidalgo se ubica en semáforo epidemiológico naranja por tercera vez y por ello se ha decidido reducir la restricción al no circula.



Así, los autos sólo descansarán un día a la semana y algunos sábados del mes.



Este nuevo No Circula Sanitario comienza a partir del día de hoy, y tendrá un horario de implementación de las 5:00 horas a las 22:00 horas.



Finalmente, informó que esta medida aplica para todos los autos con placas del extranjero o de otras entidades federativas. Con información de QUADRATÍN



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/HoyEnElPeri%C3%B3dicoOficial?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HoyEnElPeriódicoOficial</a> Periodico Oficial del Estado de Hidalgo. Alcance 1 del 28 de septiembre de 2020. <br><br>Modificación al Programa de Reducción Vehicular Hoy No Circula Sanitario. <br><br>Para mayor información ingresa a: <a href="https://t.co/PGS0EnV4By">https://t.co/PGS0EnV4By</a> <a href="https://t.co/v9lIIODAGS">pic.twitter.com/v9lIIODAGS</a></p>— Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (@poficialhgo) <a href="https://twitter.com/poficialhgo/status/1310712343395885056?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>