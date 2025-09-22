Reducen los incendios forestales en el EdoMéx gracias a brigadas y atlas de riesgo

TOLUCA, Estado de México.- En su último spot, previo al Segundo Informe de Resultados, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que, como nunca antes, en el Estado de México se trabaja con decisión para proteger el medio ambiente y garantizar el bienestar de los seres sintientes.



En materia de conservación ambiental, se logró la plantación de más de dos millones de árboles, además del fortalecimiento de acciones para combatir la tala clandestina. Con el apoyo del Atlas de Riesgo, la entidad registró una reducción en la incidencia de incendios forestales, lo que ha permitido proteger bosques, recursos naturales y comunidades.



De igual forma, se impulsa una nueva visión de respeto hacia los animales de compañía, con la apertura de centros de Bienestar Animal, así como jornadas de vacunación y esterilización.



A través de campañas de adopción, se ha dado una segunda oportunidad a lomitos y michis de encontrar un hogar, reflejando el compromiso de este gobierno con la protección y cuidado de la vida en todas sus formas.



Con la difusión de ocho spots, desde el 15 de septiembre, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha dado cuenta de los logros alcanzados este segundo año en materia de seguridad, combate a la pobreza, economía, desarrollo social, apoyo a mujeres, transporte, obra pública, salud, vivienda, educación, medio ambiente y bienestar animal, demostrando que con cercanía y recorriendo el territorio se obtienen buenos resultados.