Reducir movilidad de la población por fase 3, pide Héctor Astudillo

Cuando prácticamente estamos en el umbral de entrar a la fase 3 de la pandemia del coronavirus, lo que significará mayor demanda de atención médica, el gobernador de Guerrero insiste en el llamado a reducir la movilidad de la población para bajar la velocidad de contagios.

Habrá que decir, que pese a los llamados insistentes de las autoridades federales, estatales y municipales, el porcentaje de población que ha atendido el llamado es reducido, y eso se explica en parte porque los trabajadores del sector informal en México suman 46.4 millones de personas, sin derechos laborales como seguro social, aguinaldo, incapacidad, seguro de vida.

Y serán éstas las que estarán más expuestas al contagio por el Covid-19, y posiblemente fuente de inoculación constante, como en el caso de vendedores ambulantes de comida, taxistas, urvaneros, entre otros, quienes aún no se han sumado totalmente en la aplicación de medidas para evitar la infección viral.

Si se realiza un recorrido por las calles de la capital, veremos que uno o dos taxistas portan cubre bocas, al igual que los choferes de urvan, pese a que la dirección de Salud municipal les ha pedido mayor protección para ellos y los usuarios.

En el país quizá se haya alcanzado apenas el 60 por ciento de aislamiento, y los demás siguen saliendo a trabajar, por lo que es necesario incrementar las acciones de protección de aquellos que salen de casa.

De este porcentaje que tiene que salir a realizar labores, se desconoce cuál es el número de los que siguen los protocolos de higiene.

Justamente ese desconocimiento es el que crea incertidumbre ante la llegada de la fase 3, que se espera para el mes de mayo, e incrementa la necesidad de mantener la sana distancia, evitar aglomeraciones y reuniones masivas, desinfectar zapatos cuando se regresa a casa, limpiar áreas y zonas de uso común, así como usar el cubre bocas y de ser necesario lentes para proteger los ojos.

Una buena noticia en este mar de información relacionado al covid-19, es que la percepción ciudadana de inseguridad de acuerdo con INEGI se ha reducido para Acapulco y la inseguridad ha bajado del 34 por ciento al 81 por ciento, anunció el gobernador Héctor Astudillo Flores, durante la mesa

Con esto Acapulco ha salido en la lista de las ciudades más inseguras del mundo y del país, por lo que el gobernador dio su reconocimiento a Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, a la colaboración de Adela Román, presidenta del municipio de Acapulco.

Esto sin duda es un merecido reconocimiento a la labor de la alcaldesa de Acapulco, quien ha estado atendiendo a la población afectada en su empleo e ingresos, con el programa alimentario ante la contingencia por el coronavirus, entregando despensas casa por casa, algo nada fácil por la cantidad de población de Acapulco y la geografía del mismo.

Esa labor debe ser reconocida, al igual que los trabajadores del ayuntamiento que se han sumado a estas labores solidarias para ayudar a sus vecinos acapulqueños.

Además de eso, ha instalado 4 comedores comunitarios para atender con alimentos a quienes necesiten comida caliente, algo que sin duda habla bien de esta administración.

Estos son atendidos por meseros y cocineros que han quedado desempleados, como una manera de otorgarles trabajo temporal.

Pese a su reconocido trabajo, la alcaldesa sigue siendo atacada desde dentro del cabildo porteño, que ya ha demostrado que solo sirve para ponerle piedras en el camino en lugar de sumar esfuerzos y apoyar a los acapulqueños.

Contrario a ello, se niegan a aprobar el presupuesto para este año, y poseedores del síndrome del cangrejo, se regodean metiéndole zancadillas con el fin de que resbale en sus acciones, solo para que no destaque políticamente, sin considerar el gran daño que con esas acciones le hacen a la población sobre todo en estos momentos de gran necesidad.

Ante el crecimiento del número de contagiados en un 97.9 por ciento en seis días, Adela Román ha mostrado su preocupación, porque a pesar de las acciones de prevención de las autoridades, hay quienes no tienen conciencia de este problema ni asumen su responsabilidad ante la pandemia.

Por eso insistió en el llamado de mantener la sana distancia y distanciamiento social, usar cubre bocas, evitar las aglomeraciones, lavarse frecuentemente las manos con gel o jabón, y proteger a los adultos mayores, etc.

Anunció que hará un llamado a locatarias y propietarios de establecimientos de venta de productos y artículos no esenciales como ropa y calzado, por ejemplo, para que cierren y así evitar que aumenten los contagios del COVID-19.