REELECCIÓN Y EL COVID-19

No hay nada tan despreciable como un Diputado o Senador quienes con su conducta complaciente frente al ejecutivo, han llegado a ser la medida de toda la espesa miseria humana: Cosio Villegas.



En la transición de una época a la otra no cambia el hecho de que exista una clase política, pero sí cambia su calidad, su modo de composición y de formación, su organización. El ordenamiento jurídico, al consagrar la libertad y su caracterización, ofrece al individuo una amplia gama de posibles comportamientos normativos para cristalizar aquella libertad. La explosión urbana y las graves carencias de agua de la región, la novedad de la elite política de comprar pozos de agua para la venta y distribución al valle de México en esta región. La vida de las personas se ha alterado. Lo prioritario, mientras se aplican la vacuna, es preservar la salud tomando las medidas al alcance, porque contagiarse del virus puede ser fatal.



La Zona Metropolitana de la CDMX ,EDOMEX ,representa una población de 17 millones de habitantes en sus 125 municipios , está llegando a un nuevo pico de contagios y fallecimientos. El Estado de México el empleo se ha convertido en un dolor de cabeza. En diciembre el IMSS reporta disminución de 2% anual. se perdieron en el país 647 mil 710 trabajos en el 2020 , comparadas en la crisis de 1995. El 87 de cada 100 trabajadores que perdieron su empleo eran permanentes. El país con dos desafíos monumentales, a los que urge controlar y revertir: el de salud derivado de la pandemia del SARS -Cov-2, Covid-19, y el de la actividad económica que sufrió un golpe devastador el año pasado con una severa caída del Producto Interno Bruto (PIB).El gobierno federal trata de generar una inercia positiva que dure todo el año, la idea es irse tendido los tres primeros meses, acelerando el paso en los siguientes dos para llegar fortalecido a las elecciones federales intermedias y estatales de junio de 2021. La situación de concepciones históricas de la reelección y en juego las 500 diputaciones al congreso federal, órgano de decisiones políticas positivas o negativas con sus inacciones a la población o un proyecto de políticas Públicas.



Los actores políticos está puesta en la cuestión electoral nacional –donde estarán en juego las 500 posiciones de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y miles de cargos de elección popular más, en la casi totalidad de entidades federativas-.Elección que cuenta con un ingrediente más, pues el 80 % de los 500 integrantes de la actual Cámara de Diputados pretende reelegirse. La reelección era, hasta hace poco, un freno contra intenciones de perpetuarse en el poder, pero hoy el lema del presidente Francisco I. Madero –al que tanto alude el presidente , autoproclamándose maderista-hace más de 100 años: ’Sufragio Efectivo, No reelección, la bandera revolucionaria de Madero para vencer a Porfirio DIAZ ,que se había perpetuado en el poder de más de 31 años, con la pobreza a causa de la explotación de los hacendados en forma de esclavización y sus tiendas de raya, el analfabetismo del 90 %, al centralismo del poder ’, pasará a ser sólo tema aludido en los libros de historia.

Las pretensiones y aspiraciones de los reeleccionistas, la última palabra la tienen los ciudadanos en su voto de perfiles y no de consignas. coalición, es importante señalar que la agrupación civil ’Sí por México’ integrada por empresarios y organizaciones civiles fue la que los convocó a realizarla, el 10 de noviembre, para proponerles una agenda mínima en la cual trabajar en conjunto: fortalecer la democracia del país, combatir la pobreza, mejorar la educación y la salud. El PAN y el PRD ya se habían aliado para derrotar al PRI, cuando éste era el poderoso PRI. Ahora lo inédito es que el PRI haya construido una amplia alianza con el PAN y con el PRD.



Las alianzas Morena-PT-PVEM y PRI-PAN-PRD, más los diferentes partidos que van solos, afinan su estrategia en busca de su objetivo Posicionarse y ser contrapeso del ejecutivo . Morena, la búsqueda de refrendar la mayoría legislativa. Pero para su futuro, puede resultar más importante lo que suceda en los estados en disputa, pues las 15 gubernaturas sobrevivirán al final del sexenio y podrían negociar con el futuro candidato



La contracción del 2019, la brutal caída de 2020, y el 2021 con esperanza de certidumbre de luz a esta situación multifactorial de la economía del país; sin embargo, continuarán los estragos y la recuperación será lenta inicialmente el último trimestre dese espera recuperar la economía 2021 . La crisis y sus conceptos de política como forma de gobierno a través de la democracia, las fuerzas políticas en la búsqueda de electores, otros en consolidarse como partidos nacionales y surcar la obtención de votantes para permitir estar en un sistema de partidos políticos, unos para sostenerse como partidos políticos nacionales; la incertidumbre ante una sociedad liquida y de estado de ánimo en este proceso intermedio.

El Covid-19 ha provocado que la economía mexicana sufra su crisis más severa en un siglo, con más de 10 millones de nuevos pobres, más desempleo y el incremento de la economía informal a la falta de fuentes de empleo con la caída del PIB al 9% representa cada punto unos 500 mil millones pesos . los 12 millones perdidos por la crisis, entre formales e informales, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (°INEGI). La pandemia también provocó el cierre definitivo de más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas(mipymes)en los que trabajaban 3 millones de personas.



EL Arma de doble filo en este proceso electoral intermedio ; La propuesta del presidente de que los órganos constitucionales autónomos (OCA) sean absorbidos por el Poder Ejecutivo es preocupante, pues se estarían eliminando instituciones que toman decisiones técnicas complejas en temas en que no se puede garantizar la imparcialidad gubernamental. Los OCA son auxiliares del Estado que coadyuvan a funciones altamente especializadas, como determinar quién tiene la razón en asuntos donde las autoridades son parte y por ello no pueden ser imparciales, como la definición de los mercados económicos o la garantía del acceso a la información pública . el INEGI, la crisis también ha borrado los avances de empleo porque solo se han recuperado 8 millones de los 12 millones perdidos por la crisis, entre formales e informales.



El problema es que se multiplicó la pobreza en el país. En el primer trimestre de 2020 la población en pobreza laboral era 35.7% del total; en el tercer trimestre era 44.5%. Para colmo, la apertura económica a medias que se ha vivido desde el fin del primer confinamiento contribuyó a que la pandemia continuara, a que la famosa curva nunca terminara de aplanarse y a que las presiones sobre la capacidad del sector salud se prolongaran en el tiempo.

México,ser uno de los países del mundo y la región en dedicar menos recursos públicos a aliviar la crisis económica, al destinar menos del 1 % del PIB, según la Comisión Económica para América Latina ( CEPAL ). se ha mantenido la macroeconomía neoliberal que ha provocado más desigualdades sociales de nuestra población de consumo, la coacción jurídica, las empresas bancarias inflexibles de cobro del intereses en las tarjetas de crédito (usura).La economía tendrá una lenta recuperación por la caída de la demanda ante la persistencia de la crisis sanitaria en la primera mitad de 2021. En el segundo semestre del año, después de las elecciones federales y estatales, se prevé un entorno más favorable para el país si se dan las condiciones que alienten la inversión y generen confianza para la atracción de capital nacional y extranjero.