Reeleccionistas sin resultados

Hasta hoy, la palabra amable dentro de la política, es la reelección. Apenas el 18 de marzo de 2020, el Congreso de la Unión aprobó reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos que permiten a los actuales diputados federales reelegirse sin solicitar licencia. Es decir, podrán hacer campaña electoral sin abandonar su curul ni renunciar a su generoso salario. Y lo mismo ocurrirá con los diputados locales. Una forma abyecta de concebir la democracia. Hay que pulsar algunos de los que pretenden abordar el camión de esta absurda aventura.

PERMANENCIAS ESTÉRILES. – Hay casos no solo desconcertantes, sino en verdad patéticos de algunos personajes que intentarán reelegirse: 1.- Más del 90 por ciento de los actuales diputados federales del Morena intentarán reelegirse. Pero ninguno de ellos presentó siquiera un intento de iniciativa para frenar la incidencia de los grupos delictivos en la entidad. En la Tierra Caliente un grupo criminal acaba de obligar al cierre de un importante negocio en Ciudad Altamirano. Generaba 250 empleos directos. Pero el diputado federal del Morena, Víctor Mojica Wences evalúa que todo lo ha hecho bien. Y por eso, irá por la reelección. El votante tiene todo el derecho de cobrarle la factura. Lo mismo ocurre en el distrito dos de la región Norte, donde dos grupos delictivos se disputan la plaza. Desde la comodidad de su curul, Araceli Ocampo Manzanares no alcanza a ver ese conflicto. Y quiere reelegirse. La sigue en esa aventura la legisladora federal por el distrito 3, María del Carmen Cabrera Lagunas, protegida política durante muchos años, del ex perredista y hoy náufrago político, Sebastián de la Rosa Peláez. 2.- Uno de los casos que resulta altamente repudiable, es el de la diputada federal morenista por el distrito 4, Abelina López Rodríguez. En octubre pasado aceptó en tribuna y de cara a la nación, haber sobornado con 20 mil pesos a un Ministerio Público en Acapulco. ’Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado’, admitió la legisladora quien también funge como secretaria de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión. Y aunque después se retractó burdamente, la chamuscada ya no se la quitó. Abelina es conocida por tender pactos en la oscuridad con prominentes personajes del PRI con el fin de beneficiarse. En la actual coyuntura, apeló primero a la reelección en la curul federal. Pero en el trayecto se arrepintió. Ahora dice que va por la candidatura a la alcaldía de Acapulco. ¿Hará para lograrlo, sus acostumbrados amarres con el grupo político del ex gobernador Rubén Figueroa? ¿Gobernará acaso —si es ungida candidata por el Morena y gana, un escenario que se percibe muy lejano—, ponderando el soborno y la corrupción como divisa central de su gestión, tal y como ella misma lo admitió en la tribuna de la Cámara baja? 3.- Del PRI destaca el coordinador parlamentario de ese partido, René Juárez Cisneros. El punto es que arribó por la vía de la representación proporcional por la Cuarta Circunscripción. No se someterá al escrutinio de las urnas, sino que cabildeará con la dirigencia nacional de ese partido a fin de permanecer un periodo más. Y de lograrlo, le cerrará el paso a otros priistas que se quedaron desprotegidos con el arribo de Mario Moreno a la candidatura tricolor al gobierno estatal. Como el actual coordinador de los diputados locales, Héctor Apreza Patrón quien, a su vez, podría apelar a su propia reelección como legislador local ante los grupos de poder y el PRI estatal, y como consecuencia natural del cierre de puertas políticas en el CEN del PRI. Como sea, el ciudadano tiene una ventaja frente a todos los desbordados reeleccionistas que no presentaron resultados: con el poder de su voto, podrán cobrarles la factura por su inmovilidad y marcada ineficacia. Ese es el punto.

HOJEADAS DE PÁGINAS…El grupo feminista ’Colectivo Revueltas’ realizó ayer el performance ’El Violador eres tú’, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Y aunque entre las asistentes se contabilizaron cerca de 30 mujeres —todas con los rostros cubiertos con cubrebocas—, se percibió como el primer anticipo de lo que estaría padeciendo el virtual candidato a gobernador por el Morena, Félix Salgado Macedonio. La coyuntura política entra en su fase más candente.