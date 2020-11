Reestructuración del ISSSTE superará deficiencias heredadas en materia de salud

La reestructuración que se realiza en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) superará las deficiencias heredadas en materia de salud que dejaron las administraciones anteriores, por lo que ’estamos haciendo recorridos para identificar cuáles son las acciones que debemos de hacer de manera inmediata’, aseguró el titular del organismo, Luis Antonio Ramírez Pineda.



Durante diversos recorridos que realizó el Director General por el estado de Oaxaca, el funcionario explicó que ’el Instituto tiene muchos desafíos, y esta gira es para hacer un reconocimiento de las enormes necesidades que nos dejaron en esta región’.



Entre los municipios que Ramírez Pineda visitó recientemente, se encuentran Valle Nacional, Tuxtepec y Loma Bonita, donde presentó el Programa ’ECOS para el Bienestar’, cuyo objetivo es dar respuesta a los grandes desafíos que se enfrentan por el crecimiento de enfermedades crónico degenerativas, impulsando una cultura preventiva de la salud entre la derechohabiencia.



Resaltó que en el ISSSTE se necesita un nuevo modelo encaminado a responsabilizar a los derechohabientes, que comprendan que la salud no sea sólo responsabilidad de hospitales, médicos y enfermeras sino que la gente debe aprender a cuidarse e involucrarse en el cuidado de ellos y sus familias.



En la gira de trabajo efectuada este fin de semana, Ramírez Pineda, visitó los municipios de Pinotepa Nacional, Santiago Jamicaltepec, Río Grande, Santa María Colotepec, San Pedro Pochutla y Santa María Huatulco, donde aseveró que la meta del Gobierno de México es acercar los servicios de salud a cada rincón del país.



Lo anterior, acotó, es la principal prioridad en el proceso de transformación del ISSSTE, donde se impulsa el empoderamiento y autocuidado de la derechohabiencia en el seno de las familias mexicanas.



Es fundamental inculcar una nueva cultura de prevención y autocuidado de la salud, ’ya que necesitamos tener un México con familias más saludable, que las nuevas generaciones tiendan a prevenir enfermedades crónicas degenerativas que actualmente afectan a gran parte de la población’, mencionó.



El titular del Instituto hizo hincapié en la importancia de hacer conciencia de lo que implica cuidar la salud, sobre todo en estos momentos de pandemia, ya que el COVID-19 se complica por tener enfermedades como la diabetes, hipertensión y problemas pulmonares, entre otras’.



Apuntó que ’lo que tenemos que evitar es ir a los hospitales, lo que queremos es una sociedad sana, saludable, no una sociedad de enfermos. Debemos apostarle a la medicina preventiva, no a la curativa’.



Detalló que se estableció un trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y el ISSSTE para otorgar más servicios de salud y a un mayor número de mexicanos.



Agregó que el COVID-19 nos ha alertado sobre la necesidad de darle prioridad a la prevención, lo cual forma parte de uno de los ejes más importantes del Gobierno de México, por ello el ISSSTE tiene en operación en todo el país el Programa ’ECOS para el Bienestar’, dirigido a toda la población, que permite involucrar a las y los mexicanos a tomar acciones en beneficio de su salud.



Por último, hizo un llamado a los oaxaqueños para aprovechar los módulos de salud que han instalado ambas instituciones en diversas zonas del estado para acercar vacunas, realizar revisiones periódicas y concientizar sobre el cuidado de la salud.