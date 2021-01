Referencia llegada desde Alemania sobre COVID-19

Es un reciente análisis y hallazgo fantástico, el cual fue obtenido luego de un grupo de científicos alemanes.



El coronavirus en superficies no es viable. Se transmite solo a través de la respiración.



Ayer, los científicos alemanes resumieron la compleja y costosa investigación sobre el coronavirus.



¡alemanes! ¡¡¡Muchas gracias!!!



Los resultados de un estudio realizado por el equipo del virólogo Hendrik Streck de Heinsberg han cambiado por completo la idea de cómo se transmite la nueva infección por coronavirus.



Después de examinar a fondo los apartamentos de los infectados con el coronavirus COVID-19 en la ciudad de Heinsberg, donde la epidemia comenzó antes que otras ciudades alemanas y donde hay muchos enfermos, los científicos llegaron a la conclusión de que no hay virus viables en las superficies, solo no viables.



Los virólogos del equipo de Hendrik Streck no encontraron el equipo de Hendrik Streck en las manijas de las puertas, ni en los botones de las cisternas, ni en los GATOS.



Incluso en los hogares donde todo el mundo estaba infectado, ¡no había ni un solo virus viable en las superficies! La mayoría de las veces, las infecciones se produjeron en bailes, fiestas y celebraciones con una gran cantidad de invitados.



Según Streck, es imposible infectarse en una peluquería, supermercado, tienda de ropa, y el virólogo se pregunta por qué los supermercados pueden funcionar y las peluquerías y tiendas de ropa deberían estar cerradas.



En todo el mundo, se ha cometido un grave error de diagnóstico en la lucha contra COVID-19.



Como han establecido los científicos italianos, resultó que la terrible enfermedad no es la neumonía, y la gente muere, en mayor medida, por trombosis venosa difusa (trombosis).



En este sentido, los protocolos para el tratamiento de pacientes con coronavirus en Italia se han modificado con urgencia. Junto con los antibióticos, los fármacos antivirales y antiinflamatorios, se empezaron a utilizar anticoagulantes.



Según información de patólogos italianos, no se necesitaban ventiladores ni unidades de cuidados intensivos.



Como para corroborar las conclusiones de los médicos italianos, se documenta un caso impresionante en Estados Unidos, donde se trató a toda una familia en su domicilio.



*El tratamiento consistió en tres tabletas de aspirina de 500 mg disueltas en una bebida caliente hecha de jugo de limón caliente y miel*. ¡A la mañana siguiente, toda la familia se despertó como si no tuvieran síntomas!



Al igual que con la trombosis difusa en los vasos sanguíneos, el pulmón se ve afectado principalmente porque es el más inflamatorio, pero también hay un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, así como muchas otras enfermedades tromboembólicas.



De hecho, los protocolos han demostrado la inutilidad de los medicamentos antivirales solos sin el uso de tratamientos anticoagulantes y antiinflamatorios.



Si los chinos, junto con los tratamientos antiinflamatorios convencionales, usaran aspirina, anticoagulantes (generalmente recetados para los ancianos para prevenir la trombosis) e invirtieran en tratamiento en el hogar, ¡salvarían la vida de muchas personas afectadas en todo el mundo sin necesidad de cuidados intensivos!



’Por tanto, esto no es neumonía, sino trombosis pulmonar.

Hay una diferencia muy grande entre ellos, lo que significa que estamos hablando de un grave error de diagnóstico, resultado, del cual hemos duplicado el número de sitios de la recuperación en las unidades de cuidados intensivos, con altos costos innecesarios’.



Si ventilamos un pulmón en el que no fluye sangre, no es beneficioso

Porque el problema es cardiovascular, no respiratorio.



De hecho, los pacientes con artritis reumatoide no tuvieron que ir a la unidad de cuidados intensivos ya que están siendo tratados con corticosteroides, que es un potente agente antiinflamatorio.



Esta es la razón principal por la que el número de hospitalizaciones en Italia ha disminuido y se ha convertido en una enfermedad tratable en casa.



Con este importante descubrimiento, puede volver a la vida normal.

Y ha llegado el momento de publicar estos datos para que las autoridades de cada país puedan realizar su propio análisis de esta información y prevenir más muertes.



Autor: Dr. Jem Jamil Ahmed