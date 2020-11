Refiere especialista que el Edoméx es el lugar idóneo para el entrenamiento de altura

Reciben asesoría deportista para desarrollar entrenamientos de altura.



Zinacantepec, Estado de México, 2 de noviembre de 2020. Por sus condiciones naturales, la entidad mexiquenses es un espacio perfecto para que las y los atletas desarrollen entrenamientos de altura, por lo que desde hace muchos años el Edoméx es el lugar perfecto para diferentes concentraciones.



En ese sentido, el Gobierno del Estado de México cuenta con instalaciones deportivas adecuadas para desarrollar campamentos de altura, en el Centro Ceremonial Otomí a 3 mil metros de altura sobre el nivel de mar y en la Ciudad Deportiva Edoméx en Zinacantepec a más de 2 mil 500, donde cuentan con diferentes áreas para su estancia.



Jorge Luis Reynoso Barbosa, Jefe del Departamento de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte de la Dirección General de Cultura Física y Deporte de la Secretaría de Cultura y Turismo, explicó qué es el entrenamiento de altura, sus beneficios y sus características.



’El entrenamiento de altura es adaptar el cuerpo fisiológicamente a un entorno bajo de oxígeno, para que el cuerpo haga unas adaptaciones que a la larga le lleven a un aumento en su rendimiento, es entrenar con poco oxígeno para que el cuerpo haga los cambios y empiece a compensarlo y que la larga lo lleve a aumentar la capacidad sobre todo de resistencia’, indicó.



Reynoso comentó que la etapa para realizar este tipo de entrenamiento depende de los objetivos del atleta, lo más común es que busquen la altura para la pretemporada, pero otros atletas lo hacen en la preparación general, que es adentrándose a la etapa de la competencia.



’Sobre todo porque las adaptaciones que hace el deportista tienen un límite, no duran para siempre, cuando el deportista regresa a su lugar de entrenamiento habitual se pierden’, especificó.



’El entrenamiento de altura se considera a más de mil 500 metros sobre el nivel del mar sin embargo, a más altura implica entrenar en controles de menos oxígeno y se logran adaptaciones mejores, sin embargo no podemos entrenar a alturas superiores a los 4 mil metros, porque representa un riesgo para el deportista’, puntualizó el médico.



Acerca de los deportes que requieren este tipo de preparación, el doctor detalló que son principalmente los de resistencia, en el caso de atletismo el fondo y medio fondo, mientras que para el ciclismo, la ruta; además de algunos deportes de combate.



Jorge Reynoso aclaró que el entrenamiento de altura es un proceso, que necesita de cuatro a cinco semanas para alcanzar los resultados deseados y en cuanto al tiempo en el que tendrá estas adaptaciones será un tiempo similar.



Aseveró que para este proceso las y los deportistas mexiquenses cuentan con esta área para que los asesoren, con el objeto de que puedan alcanzar sus objetivos y sobre todo que no pongan en riesgo su salud.



’Hay que llevar una adaptación paulatina al deportista, las intenciones de entrenamiento en esta etapa deben de ir de menos a más para que el atleta vaya asimilando de manera adecuada, sin riesgo para su salud, además, estas adaptaciones, podemos asesorar a deportistas que viven a nivel del mar porque estamos para apoyarlos’, concluyó.