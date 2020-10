Reflexionan acerca del deporte adaptado en cultura y deporte en un Click 3.0

Discuten la falta de clasificadores internacionales en el deporte de Latinoamérica.



Zinacantepec, Estado de México, 9 de octubre de 2020. Con la participación de expertos en la materia, se transmitió una sección más de En la intimidad en el deporte, programa que forma parte de Cultura y Deporte en un Click 3.0, realizado por la Secretaría de Cultura y Turismo para conectar con el público.



Con el tema ’Deporte Adaptado en América Latina’, esta producción semanal que se emite por Facebook y Twitter, @CulturaEdomex, el público cibernauta conoció más acerca de esta práctica deportiva.



Conducido por Mario Martínez Tello, estuvieron en amena charla la entrenadora mexicana Mariana Alcántara, el entrenador nacional, Fabricio David Chamor Jiménez, la entrenadora argentina, Verónica Margarita Castillo y, Rafael Díaz Araujo, entrenador y guía de atletas ciegos en República Dominicana.



Los especialistas hicieron una radiografía del deporte adaptado en su país, en donde ellos trabajan desde sus trincheras para darle una mayor promoción e impulso.



’El deporte adaptado no está avanzado tan rápido debido a que no hay tanta educación, no conocen tanto lo que es el deporte adaptado. Debemos educar más a la población, pero sí vamos avanzando cada año más y tratando de que las personas puedan conocer más, estaremos desarrollando los deportistas desde una inclusión en las escuelas, para así captar nuevos talentos’, declaró el entrenador dominicano.



De cómo se están viviendo el deporte en Argentina ante la contingencia por COVID-19, y el impacto que ha tenido en este sector a nivel global, la entrenadora Castillo detalló que ’la escuela no ha vuelto a clases presenciales, nosotros estamos dando clase a través de zoom, no es fácil pero la verdad que la familia apoya mucho.



’Si vemos que los materiales que proponemos no los tienen, tratamos de hacérselos llegar, algo que pueda ser accesible, sogas, pelotas de tenis, cascabeles, porque por sencillas que parezcan las cosas, no las tienen’, detalló.



Por otro lado, el entrenador nacional mexicano Fabricio Chamor explicó las especialidades que se pueden desarrollar en el paratletismo y cuáles son las clasificaciones dependiendo la discapacidad y el grado que presente cada atleta.



De igual forma, los invitados abordaron un tema de preocupación general para América latina que es la clasificación de los deportistas de acuerdo con el grado de discapacidad que presentan y la falta de clasificadores certificados.



Mientras que en Argentina existe personal calificado a nivel nacional, los entrenadores de México y República Dominicana lamentaron la ausencia de éstos en sus países.



’La mayoría son todos profesionales, lo bueno que tuvo la contingencia es que han dado un montón de cursos y nos han explicado cuales son las patologías elegibles, porque a veces uno se confunde y cree que cualquiera puede practicar en cualquier prueba. Me gustó mucho la plática que hemos tenido con los clasificadores’, dijo Verónica Castillo.



’Aquí en República Dominicana no tenemos tantos clasificadores, nos falta un poco más de eso, tenemos que desarrollarlo más porque nosotros como entrenadores tenemos que tomar ese papel, para poder clasificarlo tenemos que llevarlo a un evento internacional, porque no contamos con los clasificadores’, comentó Rafael Díaz.



’No tenemos ningún clasificador internacional avalado por IPC y eso es una gran desventaja, pero también es una ventana de oportunidad para los que tiene combinada la medicina con el deporte y el día que empiece a suceder eso nos va a dar un fortalecimiento en nuestro deporte’, concluyó Chamor Jiménez.