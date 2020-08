Reflexionan especialistas sobre el uso de las redes sociales en el cierre del festival WORD FEST 3.0

• Destacan importancia de no alejarse del sentido humano y de la comunicación personal.



Toluca, Estado de México, .- Redes de escritura fue el conversatorio que reunió a especialistas que hablaron acerca del uso de las redes sociales, dentro del último día de actividades de Word Fest 3.0.



’Mi vida se redujo a las redes sociales, en ellas descubrí cosas creativas y conmovedoras, pues cada persona decide cómo utiliza estas herramientas y, en mi caso siempre he sido muy feliz en las redes, me relaciono con las redes buscando arte, arqueología, historia, ilustraciones medievales, y nunca se me ocurriría renunciar a ellas’, declaró Raquel Castro, escritora, narradora, ensayista y promotora de la lectura, quien participó en esta charla.



En el sentido de que, sí las redes han servido a la humanidad, comentó que la inmediatez a veces en lugar de ayudar estorba. ’Sólo reaccionamos sin que pasemos por un proceso; lo público y lo privado se entrelazan, y causa satisfacción inmediata’, refirió.



Otro participante en esta charla fue Miguel Ángel Díaz Monges, quien es un aforista, narrador, ensayista y columnista, entre otras.



’Nuestro timeline es como la vida social que elegimos, pero me preocupa que por el espacio mismo de twitter, el micro relato ha tenido una explosión que no veo sana y con la adicción al like, la gente prefiere opinar de esa manera sin que haya un pensamiento propio’, mencionó.



Por su parte, Rafael Pérez Gay, narrador, ensayista y promotor de la lectura, destacó que en las redes sociales es inevitable que el fango se incluya en las líneas de los usuarios, además de considerar que éstas se han convertido en instrumento político muy serio.



’Se puede evitar el espacio del insulto anónimo pues también es un momento de espacio de solidaridad. Han transformado nuestra vida social pues estamos conectados todo el tiempo y se han vuelto una adicción. No debemos abandonar la letra impresa porque ésta es una plataforma importante’, agregó.



Los participantes finalizaron este ejercicio con el argumento de que las redes sociales son un espacio en el que se debe ser muy responsable, además de tener mucho cuidado con lo que se dice y escribe.



Cabe destacar que aunque la tecnología y la nueva normalidad exige el uso de las redes para comunicarnos, es de vital importancia no alejarse del sentido humano y de la comunicación personal ya que es lo que nos conecta con el mundo que vivimos y lo que nos permitirá ser una sociedad fuerte.



De esta manera finalizó la tercera edición del Word Fest 3.0, el cual convocó a muchas personas en las redes y despertó su creatividad.