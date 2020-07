Reflexionan expertos sobre la transformación del funcionamiento de la vida política de México

• Organizado por el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, con la colaboración de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón –a través de sus institutos universitarios de investigación en España y en México–, así como del Cercle d’Economia de Barcelona y la Casa América Cataluña

Ciudad de México. 08 julio 2020.-En la actualidad, el cambio del funcionamiento de la vida institucional de México obliga a renovar sus instituciones y generar pactos o alianzas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del Estado con la sociedad, coincidieron académicos, investigadores y politólogos de nuestro país y de España.



Durante el debate ’México en la Complejidad Democrática del Mundo Contemporáneo’, que se transmitió en línea dentro del Coloquio Democracia 2020, Andrés Ordóñez, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, en España, dio la bienvenida a los ponentes y afirmó:



’En América y Europa se registra el desplazamiento de actores políticos hacia los extremos, como estrategia para trastocar instituciones emblemáticas de los avances democráticos de las últimas décadas’.



En la Mesa 1, titulada ’El fenómeno político mexicano en el contexto global’, debatieron María del Carmen Alanís, catedrática en la Facultad de Derecho; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía.



En su oportunidad, María del Carmen Alanís subrayó que en estos momentos el activismo y la sociedad civil organizada cobran un papel relevante, en un tiempo en el que cada vez existe menos credibilidad en los partidos políticos como un medio o ruta de transmisión del querer ciudadano, como representación política’.



En el coloquio, moderado por José María Lassalle, doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria, la expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destacó que hay otros fenómenos que han impactado en las democracias liberales, como los procesos migratorios, las nuevas tecnologías, la utilización de comunicaciones digitales, las redes sociales y la pandemia.



’Estos factores, que son tierra fértil para el resurgimiento de populismos, también lo son para el resurgimiento de grupos extremistas, de extrema derecha o grupos de ideología cuyas acciones fomentan condiciones de racismo de exclusión’.



A su vez, Rolando Cordera afirmó que el Estado mexicano ’es un Estado con un talón de Aquiles del tamaño de un fémur’, pues se ha negado, por décadas, a hacer lo que han hecho diversos Estados modernos: una reforma fiscal, hacendaria y tributaria que le genere recursos suficientes para atender sus obligaciones elementales, como la seguridad de las personas, y se aboque a lo que es ahora elemental y fundamental como derecho humano: la protección social.



Además, consideró necesario ’un gran acuerdo nacional’ que incluya un convenio del Estado con las empresas, a fin de proteger el empleo de trabajadores no indispensables; avanzar en la configuración de una nueva economía mixta; e impulsar una reforma hacendaria de gran calado que comience con darle recursos adicionales al gobierno para enfrentar el inevitable endeudamiento.



Jaime Cárdenas Gracia reconoció que en México se necesita un gran pacto político, económico, social y jurídico, a fin de lograr enfrentar los actuales requerimientos del país.



’En necesario un pacto que abarque todas estas dimensiones: políticas, económicas, jurídicas, sociales, a partir de un diagnóstico muy serio que hagamos los mexicanos, también con la ayuda del exterior; se requiere de ese diagnóstico para plantear los ejes de un gran pacto nacional’, remarcó.



Para José María Lassalle el populismo no es un producto que haya venido para no quedarse, sino que probablemente responda a cambios estructurales que acompañan a la democracia y la complejidad de ésta, que se ha hecho posmoderna y en la cual están confluyendo múltiples factores.



En ese sentido, concluyó, el populismo ’no es un fenómeno transitorio, sino que probablemente esté pugnando en estos momentos como eje de legitimación de la propia democracia’.



El coloquio fue organizado por el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, con la colaboración de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, a través de sus institutos universitarios de investigación en España y en México, así como del Cercle d’Economia de Barcelona y la Casa América Cataluña.