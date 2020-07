Reflexionan sobre efectos de la polarización social en redes sociales

Anuncian tercera edición del Word Fest 3.0 Redes de escritura, que se realizará del 10 al 14 de agosto.



Toluca, Estado de México, 25 de julio de 2020. Con el fin de mantener cercanía con el público mexiquense y dar continuidad a sus acciones y programas, la Secretaría de Cultura y Deporte se ha encargado de realizar actividades a través de las diferentes plataformas tecnológicas disponibles.



Una de esas actividades es el espacio de reflexión Word Fest, que tendrá lugar nuevamente en agosto, rumbo al cual se han realizado conferencias y conversatorios de manera mensual, con un gran éxito, con la participación de especialistas en diferentes temas que generan debate y reacciones positivas en los espectadores.



Así, se llevó a cabo la charla ’La cultura y la polarización social presentes en las redes sociales’, que contó con la asistencia de dos destacados comunicólogos, escritores, periodistas y analistas, Ana Olabuenaga y Nicolás Alvarado, quienes compartieron su experiencia en este tema.



Olabuenaga, autora del libro ’Los linchamientos digitales’, compartió que, en la actualidad no hay un ámbito en la vida de las personas que no esté en redes sociales, se han convertido en una herramienta para propagar mensajes, buenos o malos.

Por ejemplo, cuando un tuit se convierte en tendencia y participamos todos, como actores sociales, víctimas o verdugos.



Agregó que ’hay intereses económicos alentando la polarización dentro de las redes, todo mundo lo sabemos nada más que se ha mitificado el personaje del bot, éste es aféresis de robot y es un programa que está diseñado para seguir adelante con algunas ideas que parezcan interesantes para un grupo o sector’.



Por su parte, Nicolás Alvarado retomó el argumento de un libro imperdible llamado The game de Alessandro Baricco, en el que dice que ’no es que las redes sociales hayan transformado nuestro mundo, es que el mundo se transformó al punto de necesitar las redes sociales e inventarlas’.



A decir de Alvarado, ’todos somos remitentes y destinatarios al mismo tiempo, además de que nos creemos con la capacidad y autoridad de juzgar si una idea o una acción es buena o mala. Ni siquiera pensamos en lo que un meme podría significar, en ocasiones se convierte en un insulto. La razón es que tomas a las personas y las sacas de todo contexto y, al hacerlo, la persona misma se reduce’.



Así pues, el uso de las redes sociales no tiene reglas pero sí consecuencias y todo lo que pasa online incide en el mundo fuera de esa red y entonces es cuando se transforma la realidad por cuestiones digitales.



Está en cada uno de los usuarios decidir cómo quiere ser. Al final es un tema de responsabilidad, de asertividad y de empatía con otros seres humanos.



Ivett Tinoco, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales, quien moderó esta interesante charla, anunció la tercera edición del Festival Redes de Escritura Word Fest 3.0, que se llevará a cabo del 10 al 14 de agosto y en el que, además de Twitter y WordPress, se sumarán Facebook y TikTok para la comunidad infantil.