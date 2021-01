Reflexiones

’No hay cosa que más disfrute el soldado romano que ver a su oficial de mando comer abiertamente el mismo pan que él, o tenderse sobre un sencillo lecho de paja, o erigir una empalizada. Lo que admiran de un jefe es su disposición para compartir el peligro y las dificultades, más que su habilidad para conseguir honor y riqueza, y sienten más aprecio por los oficiales que son capaces de hacer esfuerzos junto a ellos que los que les permiten pasarlo bien’, Plutarco de Cayo Mario

*De vuelta a semáforo rojo…

Lo que se temía: De vuelta a semáforo rojo, consecuencia lógica del actuar irresponsable de gran parte de la sociedad, de la desmedida voracidad de muchos comerciantes y prestadores de servicios y de la ambición de poder de los políticos que continuaron con sus eventos masivos sin importarles la salud de sus simpatizantes así como de la corrupción de los funcionarios y empleados públicos que a cambio de sobornos se hicieron de la vista gorda ante la violación de las disposiciones y protocolos de salud, como el no uso de cubre-bocas, sobrecupo de establecimientos públicos.

Ese actuar irresponsable de nosotros como sociedad así como la corrupción y/o vacío de poder por parte de las autoridades arrojan hoy, en nuestro estado, Guerrero, más de 3 mil defunciones y el aumento constante del contagio que lamentablemente no solamente está en las calles, en los antros, en los bares sino ahora también en el interior de la convivencia familiar, dándose el 80% de los contagios en encuentros y reuniones familiares y de amigos, porque el virus ha sido llevado a los hogares por aquellos que no tomaron las debidas precauciones al salir a la calle, en la mayoría de los casos sin necesidad ni por urgencia alguna.

Como siempre lo hemos sostenido en este espacio, la batalla contra el Covid 19 es responsabilidad de todos, especialmente de nosotros mismos. En el caso del gobierno estatal, el jefe del Ejecutivo, Héctor Astudillo Flores desde los primeros meses de la pandemia asumió su responsabilidad y liderazgo dándole prioridad al sector salud en coordinación los otros dos niveles de gobierno, con lo que después de estar en semáforo rojo, siendo el pico en los meses de junio y julio, se logró bajar el índice de contagios regresando a naranja y hasta amarillo, pero a pesar de que se insistió en que no bajáramos la guardia, muchos, especialmente los jóvenes, no entendieron saliendo a los antros y playas como si no hubiera un mañana…y no hubo un mañana, lamentablemente para los más vulnerables, la mayoría de ellos que responsablemente se guardaron en casa pero de nada les valió, porque hasta allá les llevaron el virus.

Hoy, el gobernador del estado anuncia la decisión de aplicar medidas más estrictas como la limitación de la movilidad en los espacios públicos, porque en el espacio privado, en la casa de uno, es responsabilidad de cada quien acatar las medidas y cuidar de los suyos. En este tenor, la autoridad estatal dispuso la suspensión total –desde ayer 27 de enero y hasta el 14 de febrero- de las actividades no esenciales (cines, teatros, museos, etc.) y reconsiderar el porcentaje de ocupación, aforos y horarios en diversos rubros: Los horarios de servicio en playas de acceso permitido será de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde; disminuye al 30% el aforo total en hospederías, restaurantes playas, bancos y otros servicios en general, y limita el horario de supermercados hasta las 8 de la noche.

De acuerdo a lo publicado por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, durante este periodo –del 27 de enero al 14 de febrero- los guerrerenses, turistas nacionales y extranjeros deberemos acatar de manera obligatoria el uso de cubre-bocas en espacios abiertos y cerrados, gel anti-bacterial de al menos 65% de alcohol, mantener la sana distancia y observar el lavado frecuente de manos, para lo cual, los establecimientos deberán disponer de agua suficiente y desinfectar de manera permanente espacios y objetos, la colocación de filtros sanitarios y toma de temperatura. Se restringe la venta de bebidas alcohólicas hasta las 6 de la tarde y reduce al 30 por ciento el aforo de los gimnasios en áreas permitidas de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Los restaurantes y bares permanecerán cerrados de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana y el aforo de servicios religiosos también se reduce a un 30 por ciento, con un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En las tiendas de conveniencia solo se permitirá un aforo del 50 por ciento, con medidas estrictas para el ingreso de adultos mayores en horarios no pico, y se prohíbe la entrada a niñas y niños. Por ser considerada actividad de alto riesgo de contagio, en el transporte público se intensificarán las medidas de prevención sanitaria por lo que se limita su aforo total a un 50 por ciento.

El documento advierte que los eventos de proselitismo político y electoral implican un alto riesgo de contagio, por lo que queda prohibido realizar reuniones en lugares cerrados. Mientras que en lugares abiertos los organizadores deberán disponer de una superficie mínima de 700 metros cuadros para un aforo máximo de 100 personas, a fin de garantizar el respeto a la sana distancia.

Los propietarios de los inmuebles y/o negocios, así como los organizadores de las actividades políticas, deberán tramitar las autorizaciones correspondientes ante las autoridades sanitarias competentes, a efecto de que se cumplan con los protocolos sanitarios.

Ojalá entendamos que frenar o cuando menos disminuir el número de contagio y consecuentemente el índice de mortalidad por el Covid 19, es compromiso y responsabilidad de todos para que cada uno de nosotros asumamos la parte que nos corresponde: El gobierno dotando de insumos y equipos a los trabajadores de salud, cumpliendo y haciendo cumplir los protocolos sanitarios; quienes en estos momentos tienen alguna aspiración política y por ende están promoviendo reuniones con muchas personas, antepongan la salud sobre cualquier interés; los comerciantes y prestadores de servicios a cumplir lo dispuesto por las autoridades de salud como es la sanitización de sus establecimientos, el uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura y dotación de gel anti-bacterial. Y nosotros, cada uno de nosotros, a permanecer en casa –salir solo en caso de necesidad o urgencia-, seguir las reglas de higiene y cuidar a los adultos mayores y grupos vulnerables. Esto es serio, vital…porque si no asumimos nuestra responsabilidad, la situación puede empeorar aún más.